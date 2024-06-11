Побег легионеров и минимальный КПД. Трансферы "Астаны" - это провал?

Нынешний сезон для "Астаны" складывается крайне тяжело и команда справедливо критикуется. Корреспондент Vesti.kz считает, что одним из главных факторов сбоя столичного клуба является селекция - большинство новичков не оправдывают ожиданий болельщиков.

Зимне-весенняя трансферная кампания "Астаны" определенно вызывает вопросы хотя потому что уже к началу июня два легионера ушли - это испанский нападающий Карлитос и защитник Масурас. Обе сделки показывают, что привозить футболистов из Греции - риск, после комфортной жизни у моря в европейской стране иностранцам тяжело привыкнуть к суровым условиям в Казахстане, где к тому же нет своего стадиона и тренировочной базы.

Идем дальше. Во вратарскую линию был подписан Мухаммеджан Сейсен, тут не совсем понятна мотивация самого игрока - зачем перебираться по сути с одной скамейки запасных на другую? Пока у Сейсена лишь один матч в Кубке Казахстана. Да и со стороны "Астаны" это выглядит лишним трансфером, ведь у клуба и без того есть два конкурентноспособных вратаря.

В оборону также пришли Марат Быстров и Кипрас Казуколовас. По казахстанцу все более объяснимо, игрок сборной, универсал, опытный, и в целом это пока едва ли единственное подписание со знаком плюс.

В полузащите единственный новичок - Барнс Осей. И это проблема со всех точек зрения. Именно в средней линии "Астане" не хватает идей и свежести. Осей игрок оборонительного плана, достаточно ограниченный, этакий Лео Струмия, но даже в таких сравнениях нигериец проигрывает по своему уровню. Переподписание Эбонга опять же выглядит ошибкой. Белорусский хавбек словно остановился в развитии и этот регресс мы наблюдаем уже не первый сезон.

В атаке есть сразу три новичка - Рамазан Каримов, Ннамди Аханону и Усман Камара. Все три игрока способны приносить клубу пользу, но пока на троих в КПЛ у них два забитых мяча! Камара способен давать результат внутри Казахстана, но есть стойкое ощущение, что это игрок не для покорения еврокубков. Каримов свой воспитанник, его старательность и полезную работу можно отметить, но нет самого главного - результативных действий. Аханону пока в целом загадка, но благо это молодой игрок, потенциально способный расти.

В итоге, "Астану" невероятно штормит в чемпионате и если бы не расточительность конкурентов, то уже сейчас клуб возможно не имел бы шансов втиснуться в гонку за титул. Шанс выправить положение есть и заключается он в том числе в летнем трансферном окне. Столичный клуб по нашей информации уже ведет активную работу по новичкам. Посмотрим, исправят ли они ситуацию и помогут ли "Астане" успешно продвинуться в еврокубках.

Фото: ФК "Астана"©