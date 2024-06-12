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Топовый легионер выбрал новый клуб после "побега" из "Астаны"

Топовый легионер выбрал новый клуб после "побега" из "Астаны"
©ФК "Астана"

Греческий клуб "Атромитос" объявил о подписании контракта с экс-форвардом "Астаны" испанцем Карлитосом, сообщают Vesti.kz.

Соглашение с нападающим подписано до 2026 года.

"Атромитос" рад объявить о подписании контракта с Карлосом Даниэлем Лопесом Уэской, известным как Карлитос, на следующие два года.

Летом 2020 года он впервые сыграл в нашей стране в футболке "Панатинаикоса", за который забил 18 голов в 70 матчах, а летом 2022 года вернулся в Польшу за варшавскую "Легию".

Летом 2023 года он вернулся в нашу страну в составе "Ламии", забив десять голов и сделав четыре результативные передачи в 22 матчах", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, в начале мая было сообщено об уходе испанского форварда из столичного клуба. Контракт был расторгнут по инициативе игрока.

На счету 34-летнего форварда три матча в составе столичной команды в текущем сезоне.

Он присоединился к клубу в феврале текущего года, перейдя из греческой "Ламии". Сообщалось, что его трансфер обошелся "Астане" в 300 тысяч евро.

Ранее легионер также выступал за испанские "Торрельяно", "Эльче", "Онтеньенте", "Фуэнлабрада", "Новельда", "Эльденсе" и "Вильярреал Б", российский "Петротрест", кипрский "Арис", польские "Вислу" (Краков) и "Легию", "Аль-Вахду" из ОАЭ и греческий "Панатинаикос".

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Метки:
Астана ФК Греция Футбольные трансферы Испания

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