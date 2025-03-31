КПЛ
Сегодня 11:48

Стали известны финансовые условия перехода Тагыбергена в новый клуб

©ФК "Тобол"

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген пошел на значительные уступки ради перехода из "Ордабасы" в "Тобол", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По данным источника, близкого к ситуации, 34-летний футболист будет зарабатывать в Костанае в 2-3 раза меньше, чем в "Ордабасы", а его ежемесячный заработок не превысит цифру в 6-7 миллионов тенге.

Ранее аким Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил, что Тагыберген ежемесячно зарабатывал 20 миллионов тенге.

Добавим, что Тагыберген ранее уже защищал цвета "Тобола". В матче третьего тура КПЛ он появился на поле во втором тайме, а его команда упустила победу в игре против "Елимая" (1:1).

"Ордабасы" определился с заменой Тагыбергену


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

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