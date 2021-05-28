Появились новые детали перехода защитника сборной Армении Вараздата Арояна из "Астаны" в "Кадис", выступающий в испанской Ла Лиге.

Как сообщает Transfermarkt, игрок ушел из казахстанского клуба в статусе свободного агента. При этом его контракт изначально действовал до конца 2021 года.

Напомним, что о переходе Арояна "Кадис" объявил 27 мая. Его соглашение с новым клубом рассчитано до 2023 года.

В минувшем чемпионате Испании "Кадис" финишировал на 12-м месте из 20. "Астана" же лидирует в КПЛ после 13-го тура.

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