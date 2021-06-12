Российский комментатор Нобель Арустамян рассказал о роли Курбана Бердыева в алматинском "Кайрате".

"Его позвал Кайрат Боранбаев, который владелец команды "Кайрат". Он будет вроде тренера-консультанта или тренера-советника в главной команде. Но "Кайрат" открывает свой филиал, свой фарм-клуб в Москве, ну, в Подмосковье, в Одинцово. Он будет называться "Кайрат-Москва". Он будет играть в ФПЛ, и их задача будет развивать молодых футболистов из Казахстана. И вот Курбан Бекиевич будет там как консультант. Поэтому он сейчас при деле в Казахстане", – сказал Арустамян в подкасте "Коммент Шоу".

Официально о назначении Бердыева "Кайрат" объявил 27 мая. Спустя десять дней команду покинул главный тренер Алексей Шпилевский.

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