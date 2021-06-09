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Бердыев отказался? Кто может стать новым главным тренером "Кайрата"

Также в клубе отпал еще один кандидат.

Бердыев отказался? Кто может стать новым главным тренером "Кайрата"
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайрат" вступает во вторую часть сезона на стыке серьезных кадровых изменений после ухода Алексея Шпилевского. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему назначение Курбана Бердыева стало маловероятным и кого теоретически может рассматривать на вакантную должность Кайрат Боранбаев

Изначально было стойкое ощущение, что "Кайрат" уже подготовился к замене Шпилевского, ведь Бердыев в сознании многих по-прежнему сильный тренер, а его роль советника выглядела странной для масштаба его фигуры. Но сейчас мы видим, что Шпилевский ушел, а Бердыев не стал главным тренером. Тянуть в такой ситуации просто нет смысла, до Лиги чемпионов у клуба всего месяц, сейчас команду ожидает плотный и важный отрезок в чемпионате. Но ее временно принимает тренер молодежной команды Кирилл Кекер, а значит, Бердыев просто отказался или сразу сказал, что не намерен занимать пост главного тренера. И в целом это объяснимо. Курбан Бекиевич всегда отличался фундаментальным и рациональным подходом к работе, в России говорили о том, что он не любит подхватывать команды во время сезона, поскольку тогда у него нет времени на полноценную подготовку и внедрение его идей. А сейчас риски высоки, вероятность проиграть чемпионат и не попасть в групповую стадию еврокубков у "Кайрата" гораздо выше, чем достичь успеха хотя бы в одном из турниров. 

В тот же период "Кайрат" лишился еще одного кандидата, который выглядел приоритетным лично для Боранбаева - это Сергей Ребров, его уже перехватил клуб Бауыржана Исламхана "Аль-Айн". Кто же теперь может возглавить действующих чемпионов страны? 

Сергей Игнашевич

Уже фигурировал в списках "Кайрата" этой весной и, скорее всего, остается в круге претендентов. В первую очередь Игнашевич сейчас свободен, плюс он молод и амбициозен - это важные факторы для клуба. Да, у Игнашевича небольшой опыт самостоятельной работы, но его крайне выгодным преимуществом выглядит игровое прошлое и авторитет как футболиста. Игнашевич - большой игрок для российского футбола и в Казахстане все об этом знают, футболисты "Кайрата" опять же понимают, насколько это весомая фигура, подсознательно они должны проникнуться к нему уважением. И это учитывая, что в составе есть уже хорошо знакомый Игнашевичу бывший партнер по ЦСКА Вагнер Лав. Вероятно, молодому российскому тренеру также будет интересен проект "Кайрата", потому что здесь есть высокие задачи, все условия для работы и достаточно неплохой состав. 

Олег Кононов 

Опять же свободный, русскоговорящий тренер с интересной игровой концепцией и к тому же опытный. У Кононова несколько разных клубных проектов позади, но сейчас его ассоциируют исключительно с провалом в "Спартаке", хотя это не совсем показатель, особенно на длинной дистанции. 

Кононов добивался успехов (в том числе выводил в еврокубки) скромные "Карпаты", продуктивно работал в "Краснодаре", где поставил стильный и красивый футбол. В прошлом году российский специалист работал в "Риге", а значит и в Казахстан он поехать будет готов, тем более в столь амбициозный и большой клуб как "Кайрат". 

Другие варианты 

Кайрат Боранбаев говорил в интервью Vesti.kz, что в ближайшие годы команду возглавит казахстанский специалист, и конкретнее он подразумевал тренера из структуры клуба. Это будет огромный риск, если "Кайрат" сейчас утвердит в должности того же Кекера или вдруг поднимет в главную команду Кирилла Морунова (по отзывам, это самый интересный молодой тренер в клубе на данный момент). 

Возможно, клуб снова выйдет на рынок тренеров из Западной Европы, но не каждый иностранец без знания языка, в сжатые сроки и под конкретные задачи пойдет сейчас в "Кайрат", опять же это будет, скорее, молодой тренер. 

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Метки:
Кайрат ФК Шпилевский Алексей Боранбаев Кайрат КПЛ-2021 Лига чемпионов

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