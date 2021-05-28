Казахстанский специалист Ерлан Шойтымов назначен исполняющим обязанности главного тренера "Кайсара", сообщает корреспондент Vesti.kz.
41-летний тренер проводит тренировки в команде, а также теоретические занятия. Главный тренер Султан Абильдаев лишь присутствует в расположении команды. В скором времени его должны отправить в отставку.
"Кайсар" в настоящее время занимается поисками нового наставника. Среди претендентов - Константин Горовенко, который в прошлом году привел "Шахтер" к четвертому месту в КПЛ.
Сегодня игрой "Кайсара" против "Кайрата" на Центральном стадионе Алматы будет руководить Шойтымов. Начало матча - в 19:00.
Ранее он работал в качестве ассистента главного тренера, тренировал "Байконур", а также играл за родной кызылординский клуб, "Актобе" и "Ордабасы".
Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Кайсар" и еще двух игр 14-го тура КПЛ
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!