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Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Кайсар" и еще двух игр 14-го тура КПЛ

Сегодня состоится первый игровой день.

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Кайсар" и еще двух игр 14-го тура КПЛ
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня, 28 мая, состоится первый игровой день OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Кызыл-Жар" - "Тараз" (17:00), "Кайрат" - "Кайсар" (19:00) и "Туран" - "Жетысу" (20:00). Начало матчей - по времени Нур-Султана.

Встречу "Кызыл-Жар" - "Тараз" покажет в прямом эфире Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала по этой ссылке.

Также все игры можно посмотреть на PFLK.TV.

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Метки:
Кызыл-Жар СК Тараз ФК Кайрат ФК Кайсар ФК Туран ФК Жетысу ФК КПЛ-2021

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