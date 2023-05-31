Смаков прокомментировал "трансфер" новой звезды "Актобе" в РПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 18:07
©ФК "Актобе"

Бывший капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал будущее талантливого нападающего "Актобе" Максима Самородова

Смаков знаком с Самородовым лично, поскольку застал его на старте карьеры в "Актобе". 

"Я постоянно с ним на связи. Вот даже недавно поздравлял с помолвкой, но сразу сказал, на первом месте должен быть футбол и потом все остальное. Этот год он проводит неровно - начал здорово, а вот потом я не знаю, что произошло. 

Но уезжать ему еще рано. Он еще не окреп и даже в Казахстане ни одного ровного, полноценного сезона не провел, стабильности ему не хватает. Ну допустим попадет он в Россию, но там все иначе, там люди рубятся за свои деньги и там за каждую ошибку будут жестко спрашивать. 

Карпович сказал, что после сборной Макс потерялся? Может это и повлияло, все возможно. Но когда я с ним говорил, он сказал, что все нормально, он все понимает, голова на месте. Он умный парень и я думаю он соберется. Перед ним есть примеры, когда игроки просто профукали свою карьеру, я думаю, он не допустит таких ошибок", - отметил Смаков. 

Напомним, что в нынешнем сезоне Самородов провел 11 матчей в КПЛ, забив четыре гола и отдав три голевые передачи.

Ранее появилась информация об интересе к игроку "Актобе" со стороны клубов РПЛ, которую подтверждали как в клубе, так и представитель Самородова.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 9 2 2 17-11 29
2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26
3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22
4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21
5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18
6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18
7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17
8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Смаков Самат Сборная РК по футболу

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