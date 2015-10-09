Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 12:40
 

Скандальный матч "Кайрат" - "Актобе" обернулся штрафом на полмиллиона

  Комментарии

Поделиться
Скандальный матч "Кайрат" - "Актобе" обернулся штрафом на полмиллиона ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" и "Актобе" оштрафованы более чем на 600 тысяч тенге за поведение болельщиков. Такое решение принял Контрольный, дисциплинарный и этический комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) по итогам матча 23-го тура казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Алматинский "Кайрат" и "Актобе" оштрафованы более чем на 600 тысяч тенге за поведение болельщиков. Такое решение принял Контрольный, дисциплинарный и этический комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) по итогам матча 23-го тура казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

"За неподобающее поведение болельщиков команды, ненадлежащую организацию, несоблюдение правил безопасности и требований Регламента Чемпионата, выразившиеся в скандировании оскорбительных выражений в адрес команды соперника и судейской бригады, а также выбегании болельщика на поле в матче 23 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди команд Премьер-Лиги сезона 2025 года между командами "Кайрат" — "Актобе", в соответствии с пунктом 1 статьи 64 ДР на ФК "Кайрат", согласно приложению № 1 к ДР наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 393 200 (триста девяносто три тысячи двести) тенге. ФК "Кайрат", оплатить штраф до 17 октября 2025 года включительно.

За неподобающее поведение болельщиков команды, выразившееся в скандировании нецензурных высказываний в адрес команды соперника на матче 23 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди команд Премьер-Лиги сезона 2025 года между командами "Кайрат" - "Актобе", в соответствии с пунктом 2 статьи 64 ДР на ФК "Актобе", согласно приложению № 1 к ДР наложить штраф в размере 60 МРП, что составляет 235 920 (двести тридцать пять тысяч девятьсот двадцать) тенге. ФК "Актобе", оплатить штраф до 17 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении КФФ.

Сам матч "Кайрат" - "Актобе" состоялся 14 сентября и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в игре забил Дастан Сатпаев.

В той же игре травму получил голкипер "жёлто-чёрных" Темирлан Анарбеков: он столкнулся с игроком соперника при выходе на мяч и не смог продолжить матч. Вратаря хозяев увезли на носилках.

Вратарю "Кайрата" сломали челюсть. Известно, кто заменит его в Лиге чемпионов

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 22 13 5 4 39-22 44
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига Европы 2025/26   •   Франция, Лилль   •   Общий этап, мужчины
25 сентября 21:45   •   не начат
Лилль
Лилль
(Лилль)
- : -
Бранн
Бранн
(Берген)
Кто победит в основное время?
Лилль
Ничья
Бранн
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!