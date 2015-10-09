"Сильно напрягают". Эксперт отреагировал на переход Чеснокова в зарубежный клуб

Международный журналист Александр Троицкий высказался о переходе казахстанского вингера "Тобола" Ислама Чеснокова в шотландский "Хартс", передают Vesti.kz.

Ранее главный тренер "Хартс" Дерек Макиннес сообщил, что Чесноков прилетит прямо перед субботней игрой — в пятницу. По его словам, на регистрацию игрока может уйти ещё 2–3 дня, что не зависит от клуба.

"Вновь никакой конкретики. Хотелось бы скорее увидеть официальную презентацию футболиста. Все эти танцы с бубнами, которые длятся уже несколько месяцев, сильно напрягают. Уверен, самому Исламу тоже не сильно нравится это подвешенное состояние", - написал Троицкий в своём телеграм-канале.

В минувшем сезоне Чесноков провёл 29 матчей за "Тобол", забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. Он помог команде выиграть Кубок Казахстана, стал лучшим дриблёром чемпионата и был признан самым грубым игроком КПЛ-2025.

