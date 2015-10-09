Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Сильно напрягают". Эксперт отреагировал на переход Чеснокова в зарубежный клуб

Ислам Чесноков. ©КФФ

Международный журналист Александр Троицкий высказался о переходе казахстанского вингера "Тобола" Ислама Чеснокова в шотландский "Хартс", передают Vesti.kz.

Ранее главный тренер "Хартс" Дерек Макиннес сообщил, что Чесноков прилетит прямо перед субботней игрой — в пятницу. По его словам, на регистрацию игрока может уйти ещё 2–3 дня, что не зависит от клуба.

"Вновь никакой конкретики. Хотелось бы скорее увидеть официальную презентацию футболиста. Все эти танцы с бубнами, которые длятся уже несколько месяцев, сильно напрягают. Уверен, самому Исламу тоже не сильно нравится это подвешенное состояние", - написал Троицкий в своём телеграм-канале.

В минувшем сезоне Чесноков провёл 29 матчей за "Тобол", забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. Он помог команде выиграть Кубок Казахстана, стал лучшим дриблёром чемпионата и был признан самым грубым игроком КПЛ-2025.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

