18 и 19 мая состоятся матчи 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Сразу несколько встреч пройдут под интересными вывесками. Более подробно обо всем рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Футбол. Чемпионат Казахстана. 12-й тур

18 мая (вторник)

"Туран" - "Акжайык"

В Туркестане состоится весьма любопытная дуэль. "Туран", победивший в трех матчах подряд, примет "Акжайык", который после победы над "Кайратом" (1:0) поднялся на третье место.

У уральского клуба 18 очков. "Туран" с 12 баллами занимает 11-е место.

Матч откроет программу отчетного тура. Начало - в 18:00.

"Кайрат" - "Актобе"

Действующий чемпион Казахстана примет "Актобе". Поговаривают, что для наставника алматинцев Алексея Шпилевского это будет "день икс". Сейчас "Кайрат", наверное, уже ничем не сможет удивить болельщиков. Падение настолько явное, что от матча с "красно-белыми" можно ожидать чего угодно. Встреча в Алматы впервые с весны 2020 года пройдет в присутствии зрителей.

"Кайрат", уступив "Акжайыку" (0:1), вылетел из тройки лидеров. "Желто-черные" с 17 очками занимают четвертое место. У "Актобе" 13 баллов и девятое место.

Начало - в 19:00.

"Кайсар" - "Астана"

Один из аутсайдеров чемпионата примет на своем поле "Астану", лидирующую в таблице. По всей видимости, ни у кого нет вопросов относительно фаворита в этом матче. "Кайсар" одержал всего одну победу и с семью баллами занимает предпоследнюю, 13-ю строчку. У северян первая позиция и 29 очков.

Начало - в 21:00.

19 мая (среда)

"Каспий" - "Шахтер"

"Каспий" в последних трех матчах набрал одно очко, "Шахтер" - два. Так что предстоящая игра будет шансом для обоих клубов поправить свое турнирное положение. У "горняков" восемь очков и 12-е место. Актаусцы имеют 13 баллов и занимают десятую строчку.

Начало - в 18:00.

"Тараз" - "Жетысу"

Жамбылцы, резво начавшие сезон, в последних трех встречах не сумели набрать ни одного очка. Во встрече с "Жетысу" южане имеют хорошие шансы для того, чтобы набрать три балла.

Подопечные Вардана Минасяна располагаются на шестой строчке (17 очков). У "Жетысу" один балл и последнее место в таблице.

Начало - в 18:00.

"Атырау" - "Ордабасы"

"Ордабасы" и "Атырау" соседствуют в турнирной таблице. Шымкентцы в последних четырех матчах набрали всего два очка. "Нефтяники" в предыдущих пяти встречах выиграли четыре раза. Собственно, эта серия и вывела их из пике. У "Ордабасы" седьмое место и 15 очков. "Атырау" набрал 14 баллов и занимает восьмую строчку.

Начало - в 20:00.

"Тобол" - "Кызыл-Жар"

"Тобол" единолично располагается на втором месте, набрав 22 очка и на семь баллов отстав от "Астаны". Костанайцам будет непросто набрать три очка в матче с "Кызыл-Жаром", который занимает пятое место при 17 очках.

Начало - в 20:00.

"Тобол" потерял капитана перед матчем с "Кызыл-Жаром"

С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Кайрат"© (1), ФК "Тараз"© (2), ФК "Тобол"© (3)

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