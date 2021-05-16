Дни Шпилевского сочтены? Инсайдер сообщил об интересе "Кайрата" к Сергею Игнашевичу

Экс-футболист сборной России Сергей Игнашевич является одним из возможных кандидатов на пост нового главного тренера "Кайрата". Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист и инсайдер Айдын Кожахмет.

По его словам, руководство алматинского клуба не устраивают оправдания Алексея Шпилевского о неудачном выступлении действующих чемпионов в КПЛ-2021.

"По всей видимости, дни Алексея Николаевича в "Кайрате" сочтены. В руководстве клуба не приняли его оправданий, посчитав, что с Вагнером, Канте, Косовичем и Алыкуловым в составе алматинцы должны закрытыми глазами выносить все эти "Акжайыки", "Шахтеры" и "Атырау". Без вариантов.

Замену Шпилевскому уже ищут. И вот этот известный молодой человек - один из главных кандидатов. Если кто не узнал, то это Сергей Игнашевич - российский специалист с небольшим стажем в московском "Торпедо". Контакт уже есть. Насколько далеко там до контракта, сказать сложно.

Что касается украинца Сергея Реброва, то да, Кайрат Боранбаев давно пытается переманить его и однажды даже был близок к этому, но тогда не сошлись по двум аспектам: финансовые условия самого Реброва и трансферы. Тренер хотел сам ими заниматься.

Игнашевич по регалиям пока близко не Ребров, но его фамилия регулярно фигурирует в контексте серьезных клубов вроде ЦСКА", - пишет Кожахмет.

Напомним, что после 11 туров КПЛ "Кайрат" располагается на четвертом месте и отстает от лидирующей "Астаны" на 12 очков. Подробнее можно посмотреть тут.

Что касается Игнашевича, в июле 2018 года он вошел в состав тренерского штаба молодежного состава ЦСКА. Через год стал старшим тренером московского "Торпедо", которое выступает в ФНЛ - втором по значимости дивизионе России. Соглашение с ним было досрочно расторгнуто в марте 2021-го после четырех поражений подряд.

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