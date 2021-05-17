"Тобол" потерял капитана перед матчем с "Кызыл-Жаром"

Капитан "Тобола" Азат Нургалиев не сыграет против "Кызыл-Жара" в предстоящем матче 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана, сообщает KazFootball.kz.

34-летний полузащитник в матче 11-го тура, который его команда сыграла вничью с "Ордабасы" (1:1), получил предупреждение, которое стало четвертым в сезоне. Предстоящую игру против "Кызыл-Жара" ему придется пропустить.

Всего в КПЛ-2021 Нургалиев сыграл 11 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, матч "Тобол" - "Кызыл-Жар" пройдет в Костанае 19 мая. После 11 туров команда Нургалиева идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей "Астаны" на семь очков. Что касается петропавловской команды, то она располагается на пятом месте. Подробнее можно посмотреть здесь.

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