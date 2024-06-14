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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Реванш в Семее и месть "Ордабасы". Пять главных интриг 11-го тура КПЛ

Реванш в Семее и месть "Ордабасы". Пять главных интриг 11-го тура КПЛ
©ФК "Актобе"

В субботу и воскресенье, 15-16 июня, пройдет 11-й тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Со стартом Евро-2024 все внимание футбольных болельщиков переключится именно на него, но и в КПЛ будет много интересного. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящих матчах чемпионата.

Шесть матчей с участием 12 клубов пройдут в эти выходные. Три встречи запланированы на субботу, еще три - на воскресенье. Единственной командой, которая пропустит тур, является "Кызыл-Жар". Все остальные готовы к бою. Тур будет открыт в 18:00, в субботу, 15 июня. "Шахтер" у себя дома сыграет с "Атырау".

Традиционно, перед началом очередного тура, мы выделили пять главных интриг. В чем же они заключаются?

"Тобол" - "Кайрат": что придумает Жумаскалиев для Кержакова?

В субботу, в 20:00, в Костанае пройдет потенциально крутое противостояние между "Тоболом" и "Кайратом". Хозяева занимают восьмое место в таблице, а "Кайрат" идет вторым, отставая от лидеров лишь по разнице голов (имея на один сыгранный матч больше).

"Тобол" после многообещающего старта сезона проиграл три матча подряд в КПЛ. В клубе решили расстаться с сербским тренером Миличем Чурчичем, который выиграл с командой два трофея. Сейчас свою родную команду к матчу готовит местная легенда Нурбол Жумаскалиев

Против экс-нападающего сборной Казахстана в тренерской дуэли сойдется экс-форвард сборной России Александр Кержаков. Для него это вторая игра у руля "Кайрата" после победы над "Шахтером" (4:2). "Тоболу" нужно срочно прерывать неудачную серию. Что же для этого придумал Жумаскалиев? И будет ли к этому готов Кержаков? Увидим уже завтра.

В прямом эфире матч покажут телеканалы Q Football и Q Arena. Также трансляция будет на официальном сайте QFL.

"Кайсар" - "Туран": смогут ли гости остановить лучшую серию волков за пять лет?

В это же время в Кызылорде состоится матч между двумя командами из нижней половины турнирной таблицы. Чем интересна встреча между "Кайсаром" и "Тураном", спросите вы. Но здесь нужно учитывать один важный факт.

Дело в том, что у волков серия из шести матчей без поражений в КПЛ. Она началась с 20 апреля, и за этот период кызылординцы одержали три победы и столько же раз сыграли вничью.

Такой крутой серии в чемпионате у "Кайсара" не было с 2019 года. Тогда с конца марта до второй половины мая команда не проигрывала девять игр кряду, одержав семь побед и дважды сыграв вничью. С тех пор у кызылординцев не было похожих серий, а нынешняя, состоящая из шести встреч, является рекордом за пять лет. 

Получится ли у "Турана" нанести "Кайсару" первое поражение за долгое время? Узнаем завтра вечером. Встречу покажут на телеканале Q League и официальном сайте QFL.

"Жетысу" - "Женис": был ли перерыв полезным для аутсайдеров из столицы?

Воскресный игровой день в 18:00 будет открыт в Талдыкоргане. Местный "Жетысу", находящийся на пятой строчке, примет столичный "Женис", который занимает последнее, 13-е место в таблице.

"Жетысу" набрал всего одно очко в двух последних турах, но команда Кайрата Нурдаулетова по-прежнему намерена бороться за улучшение позиций и попадание в тройку. В предстоящем туре у семиреченцев хороший шанс вернуться на победную тропу, так как соперник не вызывает больших опасений.

"Женис" смотрится крайне слабо в этом сезоне, одержав всего две победы в 11 матчах во всех турнирах. Но команде мог пойти на пользу международный перерыв на матчи сборных. Как понимаете, в астанинском клубе нет сборников, поэтому у тренерского штаба было время поработать с полным составом. Вносить коррективы точно нужно.

В прямом эфире встречу покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan и официальный сайт QFL.

"Астана" - "Ордабасы": у шымкентцев идеальный момент для спортивной мести?

В 20:00 зрителей ждет большая дилемма, так как в КПЛ параллельно пройдут две интереснейшие игры. В Алматы сыграют "Астана" и "Ордабасы". Столичные занимают седьмое место, команда по-прежнему находится в достаточно глубоком кризисе, хотя в руководстве сделали заявление, что полностью доверяют главному тренеру Григорию Бабаяну.

"Ордабасы" идет на третьем месте, хотя и они не блещут стабильностью, особенно на фоне прошлого сезона. Тем не менее битва чемпионов последних лет должна получиться интересной, как и всегда. 

Шымкентцы могут воспользоваться сложной ситуацией соперников и отомстить за неудачи последних лет. Дело в том, что "Астана" обыграла "Ордабасы" в каждой из четырех последних игр в КПЛ. Если учитывать последние девять встреч между ними в КПЛ, то "Ордабасы" выиграли всего один раз.

Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале Sport Plus Qazaqstan, а также на сайте QFL.

"Елимай" - "Актобе": сместят ли семейчане лидеров с верхушки таблицы?

И в это же время будет проведен, вероятно, главный матч тура (и это при играх "Тобол" - "Кайрат" и "Астана" - "Ордабасы"!). В Семее местный "Елимай" поспорит с лидерами из "Актобе". Две недели назад команды уже встречались в первом полуфинале Кубка Казахстана, и тогда актюбинцы выиграли дома со счетом 2:0.

Теперь их ждут еще две подряд очные встречи. Послезавтра, 16 июня, в Семее в рамках КПЛ. А 19 июня там же, но уже в ответной встрече Кубка Казахстана. Поэтому команды должны быть максимально готовыми друг к другу, тем более для тренера хозяев Андрея Карповича это отчасти принципиальная игра. 

В последних семи матчах КПЛ у "Елимая" нет ни одного поражения. Они четырежды выиграли и трижды сыграли вничью. Сейчас с 16-ю очками семейчане занимают четвертое место. "Актобе" же лидирует с 18 баллами, у них четырехматчевая серия без поражений в КПЛ и шестиматчевая во всех турнирах.

Если хотите знать, кто окажется сильнее, то не забудьте включить трансляцию на телеканалах Q Football или Q Arena в воскресенье, в 20:00. Также игру покажут на официальном сайте QFL.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Футбол КПЛ Казахстан Шахтер ФК Атырау ФК Кызыл-Жар СК Тобол ФК Кайрат ФК Кайсар ФК Туран ФК Жетысу ФК Женис ФК Астана ФК Ордабасы ФК Алматы Елимай ФК Актобе ФК Сборная РК по футболу Сборная России по футболу Бабаян Григорий Кубок РК по футболу Карпович Андрей

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