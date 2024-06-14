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После Головкина: названы новые лица казахстанского спорта

После Головкина: названы новые лица казахстанского спорта
©depositphotos.com/Jean_Nelson

Казахстанский теннисист Григорий Ломакин сделал признание про Геннадия Головкина, Елену Рыбакину и Александра Бублика, передают Vesti.kz.

Он отметил, что казахстанская теннисистка догнала по популярности прославленного боксера.

- Что в целом в мире знают за казахстанский спорт и теннис?

- Лет пять назад, когда я приезжал в другие страны, узнавая откуда я, шла прочная ассоциация с прославленным боксером Геннадием Головкиным, всегда говорили: "ООО, этот GGG, Головкин Геннадий, бокс, мы знаем твою страну". То сейчас к боксу добавился теннис: стали называть имена Лены Рыбакиной и Саши Бублика, - приводит его слова Sport Plus Qazaqstan.

Головкин не боксирует с сентября 2022 года, когда в трилогии уступил решением судей мексиканцу Саулю Канело Альваресу. В феврале он стал новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК).

Рыбакина занимает четвертое место в мировом рейтинге. В этом году она выиграла турниры категории WTA 500 в Брисбене (Австралия), Абу-Даби (ОАЭ) и Штутгарте (Германия).

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Рыбакина Елена WTA Казахстан Бублик Александр

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