Стала известна реакция Зайнутдинова на трансфер в "Зенит"

Сайт Sports.ru подтвердил инсайд об интересе "Зенита" к казахстанскому универсалу "Бешикташа" Бахтиеру Зайнутдинову, передают Vesti.kz.

При этом отмечается, что футболист не горит желанием возвращаться в российскую премьер-лигу (РПЛ). И пока у него нет других предложений.

"Бахтиер Зайнутдинов, способный закрыть левый фланг обороны, по информации журналиста "Чемпионата" Андрея Панкова, "в "Зенит" не хочет и максимально от этого отбрыкивается, но за отсутствием других вариантов вполне может и согласиться". Собеседники "Спортса" подтверждают: Зайнутдинов предпочел бы продолжить карьеру не в РПЛ, но пока у него нет предложений из других лиг", - пишет источник.

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА прошлым летом, подписав контракт до 2027 года. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. В турецкой Суперлиге он провел 27 матчей, результативными действиями не отметился.

Ранее отец Зайнутдинова отреагировал на его "трансфер" в "Зенит", подробности - тут.