Отец Зайнутдинова отреагировал на его "трансфер" в "Зенит"

Батыржан Зайнутдинов, отец футболиста "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, прокомментировал информацию возможном переходе сына в санкт-петербургский "Зенит", сообщают Vesti.kz.

"У него контракт с "Бешикташем" до 2027 года. Он мне ничего не говорил о возвращении в российский чемпионат. Он мечтал играть в Европе, а в Россию всегда успеет вернуться. Мне неизвестно о его возможном возвращении", - сказал Зайнутдинов-старший в беседе с "Чемпионатом".

Также он рассказал об адаптации сына в Турции:

"Повзрослеть Бахтиер уже повзрослел. Уже мужчина, осознает все. Конечно, в Турции из-за языка его адаптация проходит тяжелее. В России было легче. А там английский или турецкий. Но ему там нравится, играет".

Ранее сообщалось, что "Зенит" согласовал с "Бешикташем" сумму трансфера Зайнутдинова.

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Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции.

В России Зайнутдинов помимо ЦСКА выступал за "Ростов". Цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

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