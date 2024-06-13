Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Турция
Комментарии

Отец Зайнутдинова отреагировал на его "трансфер" в "Зенит"

Отец Зайнутдинова отреагировал на его "трансфер" в "Зенит"
©ФК "Бешикташ"

Батыржан Зайнутдинов, отец футболиста "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, прокомментировал информацию возможном переходе сына в санкт-петербургский "Зенит", сообщают Vesti.kz.

"У него контракт с "Бешикташем" до 2027 года. Он мне ничего не говорил о возвращении в российский чемпионат. Он мечтал играть в Европе, а в Россию всегда успеет вернуться. Мне неизвестно о его возможном возвращении", - сказал Зайнутдинов-старший в беседе с "Чемпионатом".

Также он рассказал об адаптации сына в Турции:

"Повзрослеть Бахтиер уже повзрослел. Уже мужчина, осознает все. Конечно, в Турции из-за языка его адаптация проходит тяжелее. В России было легче. А там английский или турецкий. Но ему там нравится, играет".

Ранее сообщалось, что "Зенит" согласовал с "Бешикташем" сумму трансфера Зайнутдинова.

Зайнутдинова "выгнали" из "Бешикташа": подробности

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции.

В России Зайнутдинов помимо ЦСКА выступал за "Ростов". Цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

"Мы легко найдем ему клуб в Италии и Франции". Интервью с агентом Зайнутдинова

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Зенит Футбольные трансферы Премьер-лига России Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 16:07
Турция
©ФК "Бешикташ" Отец Зайнутдинова отреагировал на его "трансфер" в "Зенит"
Сегодня , 12:00
Турция
©ФК "Бешикташ" Не проканало? Названа сумма трансфера Зайнутдинова в "Зенит"
Сегодня , 10:00
Турция
©ФК "Бешикташ" Скандальный трансфер Зайнутдинова получил неожиданное продолжение
Сегодня , 09:20
Турция
©КФФ Аймбетов прояснил ситуацию с клубом в Турции и трансфером в Азербайджан
Сегодня , 07:40
Турция
©ФК "Бешикташ" "Бешикташ" согласился продать Зайнутдинова: известны сумма и покупатель
Вчера , 19:39
Турция
©ФК "Бешикташ" Трансфер Зайнутдинова в "Зенит" вызвал скандал в Турции
Вчера , 16:44
Турция
©ФК "Бешикташ" 25 миллионов за Зайнутдинова: есть объяснение космическому трансферу
Вчера , 16:00
Турция
©instagram.com/bateka_11 25 миллионов евро? Раскрыто предложение "Зенита" за Зайнутдинова
11 июня, 22:30
Турция
©ФК "Бешикташ" Стало известно о переговорах "Бешикташа" и "Зенита" по трансферу Зайнутдинова
11 июня, 11:44
Турция
©ФК "Бешикташ" Зайнутдинову "одобрили" трансфер в "Зенит"
10 июня, 12:56
Турция
©bjk.com.tr Вернется в РПЛ? Почему "Зенит" так хочет подписать Зайнутдинова
6 июня, 21:00
Турция
©ФК "Зенит" Алип подтвердил интерес от турецких клубов и рассказал о контракте с "Зенитом"
6 июня, 19:55
Турция
©КФФ Алип поговорил с Зайнутдиновым о переходе в "Зенит"
6 июня, 12:40
Турция
©ФК "Бешикташ" Агент Зайнутдинова одной фразой отреагировал на "трансфер" в "Зенит"
6 июня, 10:20
Турция
©ФК "Зенит" Озвучена позиция Зайнутдинова по переходу в "Зенит"
5 июня, 22:23
Турция
©ФК "Бешикташ" "Бешикташ" Зайнутдинова представил нового главного тренера
5 июня, 21:07
Турция
©ФК "Бешикташ" "Бешикташ" Зайнутдинова нацелился на экс-тренера МЮ
5 июня, 20:41
Турция
©КФФ Черчесов сравнил Зайнутдинова с лидером сборной России
5 июня, 19:06
Турция
©instagram.com/nesta_sport_group Агент Зайнутдинова сделал заявление о "трансфере" в РПЛ
5 июня, 17:46
Турция
©instagram.com/bateka_11 "Зенит" договорился о трансфере Зайнутдинова. Известна цена
4 июня, 21:59
Турция
©ФК "Бешикташ" Уедет в РПЛ? Агент Зайнутдинова сделал заявление
4 июня, 21:43
Турция
©bjk.com.tr "Зенит" готов купить Зайнутдинова: известна сумма трансфера
3 июня, 21:44
Турция
©РФС Главный тренер сборной России сделал заявление о "приходе" в "Бешикташ" Зайнутдинова
2 июня, 16:22
Турция
©x.com/josemourinhotv Моуринью официально возглавил клуб из чемпионата Зайнутдинова
2 июня, 15:20
Турция
©КФФ Агент Зайнутдинова прокомментировал интерес "Локомотива" к игроку
2 июня, 13:50
Турция
©fenerbahce.org Турецкий клуб объявил о контракте с Моуринью
2 июня, 07:30
Турция
© bjk.com.tr Топ-клуб РПЛ из Москвы заинтересован в трансфере Зайнутдинова
1 июня, 23:50
Турция
©instagram.com/officialasroma Моуринью сделал заявление о новом клубе
1 июня, 18:30
Турция
©ФК "Бешикташ" Карпин может возглавить "Бешикташ" Зайнутдинова. В России отреагировали
1 июня, 17:46
Турция
©instagram.com/bateka_11 "Бешикташ" нашел знакомого тренера для Зайнутдинова

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus