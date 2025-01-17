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Решена судьба футболиста сборной Казахстана

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"Тобол" официально объявил о подписании контракта с 22-летним защитником сборной Казахстана по футболу Мейрамбеком Калмырзой, передают Vesti.kz.

Мейрамбек – воспитанник столичной СДЮСШОР №8.

Ранее выступал за клубы "Астана", "Окжетпес" и "Жетысу". В прошлом сезоне он провел 20 матчей за талдыкорганский клуб.

Калмырза стабильно играл за молодежную сборную страны и в 2024 году был включен в состав основной сборной.

Мейрамбек уже присоединился к "Тоболу" на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Дата рождения: 15 декабря 2002.
Рост: 184 см.
Вес: 74.
Позиция: защитник.
Гражданство: Казахстан.


"Тобол" занял пятое место в КПЛ-2024. Трансферные новости можно отслеживать по этой ссылке.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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