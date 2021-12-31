"Ордабасы", по слухам, расстанется со своим многолетним лидером Абдуллаи Диакате. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какой эта потеря будет для шымкентцев.

Сообщается, что южане, столкнувшиеся с финансовыми проблемами, вынуждены отпустить своих лидеров, в том числе и Диакате. 33-летний сенегальский опорный полузащитник стал одним из символов клуба.

Диакате с 2011 года выступает в Казахстане. Первым его клубом стал "Тараз", за который он играл до конца сезона-2013.

В 2014 году перешел в "Ордабасы", где выступал один сезон, а затем ушел в "Атырау". Уже с 2016-го Диакате является бессменным игроком шымкентцев.

В общей сложности в составе этого клуба провел во всех турнирах 207 матчей, забил 29 мячей и сделал семь ассистов. Всего на счету сенегальца 326 игр за казахстанские клубы, в которых отличился 42 раза и оформил 11 результативных передач. Диакате является рекордсменом КПЛ по сыгранным матчам из числа африканских футболистов.

В последнем сезоне он привычно выступал на высоком уровне и 16 раз выходил на поле в матчах чемпионата. Ему удалось отличиться три раза и дважды ассистировать партнерам. Кроме того, в Кубке Казахстана провел четыре поединка и оформил одно взятие ворот.

Примечательно, что один из голов Диакате, забитый в ворота "Кайрата" в 20-м туре, по сути лишил алматинцев шансов побороться за чемпионство. В этом поединке "Ордабасы" выиграл - 2:1, а Диакате открыл счет.

Трудно представить игру команды без этого легионера. Абдуллаи органично вписывался во все тактические формации и был неотъемлемой частью команды в центре поля. Сочетает в себе одинаково полезные действия как при обороне, так и в атаке. Он прилично освобождал партнеров от черновой работы, зачастую выигрывал пространство и не давал простора игрокам созидательного плана в рядах соперников.

Если слухи подтвердятся, то, безусловно, уход Диакате будет серьезной потерей для шымкентцев.

Напомним, "Ордабасы" занял пятое место в КПЛ-2021. Шымкентцы до последнего вели борьбу за попадание в зону еврокубков, но уступили в заключительном туре "Кызыл-Жару" и упустили четвертое место.