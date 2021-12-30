"Ордабасы" лишился многолетнего лидера и футболиста сборной Казахстана

Шымкентский "Ордабасы" понес серьезные потери в составе в зимнее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, клуб покинут Еркебулан Тунгышбаев и Абдуллаи Диакате. Отмечается, что игроки более не по карману шымкентцам.

В минувшем сезоне Тунгышбаев провел 19 матчей в КПЛ, в которых забил четыре гола. Футболист сборной Казахстана уже выступал за "Ордабасы" с 2013 по 2018 год, после чего перешел в "Кайрат".

Диакате в составе "Ордабасы" дебютировал в 2014 году, а с 2016 года играет постоянно. Он является рекордсменом КПЛ по сыгранным матчам из числа африканских футболистов.