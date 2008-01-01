От редких попаданий до бесперспективных. Как сыграли российские футболисты в КПЛ-2020

Большая часть игроков были малоэффективны.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:23

После отмены статуса легионера для игроков из ЕАЭС в чемпионат Казахстана по футболу предсказуемо перебралось больше десятка игроков из России. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, принесли ли они пользу клубам КПЛ. 

Начнем с того, что по части массовой закупки россиян отличились несколько казахстанских команд. "Шахтер" подписал сразу пять игроков из соседней страны, из них трое оказались старше 33 лет (Буйволов, Бакаев и Ятченко), самым молодым стал Сослан Такулов (25 лет). Очевидным лидером показал себя Арсен Хубулов (5+7 по системе гол+пас), все остальные, опять же, регулярно играли, но ощутимой разницы между ними и казахстанцами заметить трудно. 



Вылетевший "Окжетпес" не спасли даже российские футболисты в количестве четырех человек. Наверное, они и не могли повлиять на ситуацию, учитывая, что больше всех из этого числа сыграл нападающий Абдулавов (десять игр, ноль голов). Очень низкий КПД, игроки, явно списанные в России, в итоге ничего не показали и здесь, вероятно, это лишь доказывает, что вылет клуба в первую лигу не случаен. 

Еще по три российских игрока были в составах аутсайдеров - "Каспия" и "Кызыл-Жара". Командам сильно помогли как минимум два игрока, у петропавловцев это вратарь Мирослав Лобанцев (лучший голкипер КПЛ по версии Vesti.kz), у актаусцев качественно сыграл центрбек Лайонел Адамс. 

В "Таразе", несмотря на большое количество местных талантливых игроков, опять же, не обошлись без россиян. Аюб Бацуев и Михаил Мищенко на двоих сыграли 12 матчей, первый при этом забил симпатичный гол "Кайрату", но вопросы по эффективности этих трансферов все равно остаются. 



И наконец в "Ордабасы" основным центральным защитником являлся Александр Клещенко, на его счету 15 матчей, желтая карточка и один устрашающий фидбек по его игре от неподражаемого Бахтияра Байсеитова. 

Фото: ПФЛК©

Метки:
КПЛ-2020 Шахтер ФК Каспий Кызыл-Жар СК Тараз ФК Ордабасы ФК Окжетпес ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:23
© 2008 - 2020 ТОО «EML»