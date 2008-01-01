От редких попаданий до бесперспективных. Как сыграли российские футболисты в КПЛ-2020

После отмены статуса легионера для игроков из ЕАЭС в чемпионат Казахстана по футболу предсказуемо перебралось больше десятка игроков из России. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, принесли ли они пользу клубам КПЛ.



Начнем с того, что по части массовой закупки россиян отличились несколько казахстанских команд. "Шахтер" подписал сразу пять игроков из соседней страны, из них трое оказались старше 33 лет (Буйволов, Бакаев и Ятченко), самым молодым стал Сослан Такулов (25 лет). Очевидным лидером показал себя Арсен Хубулов (5+7 по системе гол+пас), все остальные, опять же, регулярно играли, но ощутимой разницы между ними и казахстанцами заметить трудно.







Вылетевший "Окжетпес" не спасли даже российские футболисты в количестве четырех человек. Наверное, они и не могли повлиять на ситуацию, учитывая, что больше всех из этого числа сыграл нападающий Абдулавов (десять игр, ноль голов). Очень низкий КПД, игроки, явно списанные в России, в итоге ничего не показали и здесь, вероятно, это лишь доказывает, что вылет клуба в первую лигу не случаен.



Еще по три российских игрока были в составах аутсайдеров - "Каспия" и "Кызыл-Жара". Командам сильно помогли как минимум два игрока, у петропавловцев это вратарь Мирослав Лобанцев (лучший голкипер КПЛ по версии Vesti.kz), у актаусцев качественно сыграл центрбек Лайонел Адамс.



В "Таразе", несмотря на большое количество местных талантливых игроков, опять же, не обошлись без россиян. Аюб Бацуев и Михаил Мищенко на двоих сыграли 12 матчей, первый при этом забил симпатичный гол "Кайрату", но вопросы по эффективности этих трансферов все равно остаются.







И наконец в "Ордабасы" основным центральным защитником являлся Александр Клещенко, на его счету 15 матчей, желтая карточка и один устрашающий фидбек по его игре от неподражаемого Бахтияра Байсеитова.



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