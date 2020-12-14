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Взлет в "Локомотиве" и перезагрузка в Казахстане. Лучший вратарь КПЛ-2020

Семь лет назад его вызывали в сборную России.

Взлет в "Локомотиве" и перезагрузка в Казахстане. Лучший вратарь КПЛ-2020
Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Продолжая подводить итоги прошедшего чемпионата Казахстана, теперь мы акцентируем свое внимание на персоналиях. В категории "Лучший вратарь" не было явного фаворита, поэтому корреспондент Vesti.kz выделил не самого очевидного кандидата.  

Как правило, лучший вратарь - это тот, кто пропустил наименьшее количество голов или оформил наибольшее количество "сухих" матчей, но в случае с нашим кандидатом стоит сделать исключение. Мирослав Лобанцев - скрытый герой КПЛ, который спас "Кызыл-Жар СК" от вылета.


У российского вратаря не лучшая статистика в лиге, но непременно стоит обратить внимание на то, в какой команде он выступал, в отличие от многих его коллег. У Мирослава шесть "сухарей" в 18 играх, столько же у Сейсена, Покатилова и Заруцкого. Но надо сказать, что у каждого из перечисленных вратарей более качественные игроки обороны, плюс "Кайсар" и "Тараз" играли в выстроенной и закрытой системе. По воротам "Кызыл-Жара" наносили больше ударов, Лобанцеву было необходимо держать себя в тонусе на протяжении всех 90 минут. Поэтому его шесть "сухих" матчей и в целом весь сезон - этот тот вклад, который невозможно переоценить.

Хотя показатели молодого Сейсена тоже впечатляют, но все-таки у него были очевидные ошибки и он не являлся однозначно первым вратарем в своей команде. Лучший голкипер лиги по количеству матчей без пропущенных голов - Александр Мокин, у него феноменальная статистика - 13 матчей, из них 10 "сухих". Но оборона "Тобола" - это все игроки сборной, они меньше всех пропустили, Бабаян знает, как сделать так, чтобы мячи до вратаря доходили "спущенными". Так и получилось, не умаляя заслуг Мокина (он совершил отличный камбэк в карьере), но все же уровень давления на ворота "Тобола" и того же "Кызыл-Жара" был абсолютно разным.

Лобанцев показал отличную школу, он воспитанник одной из лучших футбольных академий России - "Локомотива". Там он дорос до основы, поработал с опытнейшим тренером вратарей Зауром Хаповым, тренировался с голкипером сборной России Гилерме. Этот опыт определенно чувствуется в Лобанцеве, в "Кызыл-Жаре" он спокойно управлял обороной и вселял уверенность в защитников.

Учитывая статус нелегионера в Казахстане, отличный возраст (25 лет), качественный дебютный сезон в КПЛ - это делает Лобанцева одним из самых котируемых вратарей в лиге и, возможно, зимой россиянин пойдет на повышение в гораздо более амбициозную команду КПЛ.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Кызыл-Жар СК Премьер-лига России Футбол

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