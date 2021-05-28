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Разобранный состав, 12-е место в КПЛ и сжатые сроки на перестройку. Почему уже сейчас боязно за "Шахтер"

Команда скоро сыграет в еврокубках.

Разобранный состав, 12-е место в КПЛ и сжатые сроки на перестройку. Почему уже сейчас боязно за "Шахтер"
Виталий Балашов. Фото: ФК "Шахтер"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Менее чем через три недели, 16 июня, казахстанские футбольные клубы "Тобол", "Астана" и "Шахтер" узнают своих соперников по второму квалификационному раунду нового турнира Лиги конференций УЕФА. Если в Костанае и Нур-Султане к еврокубкам более-менее готовы, то в Караганде относительно этого все очень тревожно. Корреспондент Vesti.kz объяснил, почему за "Шахтер" боязно уже сейчас.

Лига конференций - третий по значимости еврокубковый турнир, после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Когда было только объявлено о том, что сразу три казахстанских клуба начнут свой европейский путь в этом турнире, то многие порадовались тому, что пробиться в групповой этап Лиги конференций будет гораздо проще, чем выйти в группу Лиги Европы. 

Это действительно так, но говоря о "Шахтере", каждый любитель казахстанского футбола понимает, что легко команде не будет ни при каких обстоятельствах. С начала сезона в OLIMPBET-Чемпионате Казахстана в клубе уже имели место быть тренерская перестановка, приходы и уходы футболистов, ужасающие результаты и полное отсутствие проведения матчей в родном городе. 

После окончания первого круга "Шахтер" занимает 12-е место в КПЛ, опережая лишь "Кайсар" и "Жетысу". Даже если карагандинцам вернут три очка, снятые в самом начале сезона за неготовность домашнего стадиона, то они все равно останутся на 12-й строчке. 

Начал сезон клуб в битве за Суперкубок Казахстана. В полуфинале с новым форматом подопечные тогда еще Али Алиева проиграли "Астане" - 0:2. В матче за третье место "Шахтер" был обыгран "Кайратом" - 1:2. Тем самым "горняки" стали единственным коллективом турнира, который остался без медалей, даже бронзовых. 

Затем начался сезон в КПЛ, причем, с победы в гостях над "Атырау" (1:0). Но затем "Шахтер" потерпел четыре поражения подряд, три из которых - всухую и с разрывом в два-четыре гола. Алиев был отправлен в отставку, а на его место пришел российский рулевой Магомед Адиев.

Непонятно, что изменил внутри коллектива Адиев, но с его приходом команда заиграла более ярко. Сначала на выезде был сенсационно разгромлен "Актобе" - 3:0. Далее был лишь формально домашний матч на "Астана Арене" против "Астаны". Игра завершилась минимальной победой столичных (1:0), но "Шахтер" дал настоящий бой лидерам. В пустые ворота не забил тогда капитан карагандинцев Арсен Хубулов, а уже покинувший клуб нападающий Евгений Павлов зарядил в штангу.

Затем была еще одна победа, ничья и 1:1 на выезде с "Кайратом". Но после матча в Алматы у команды вновь началась черная полоса. Сначала "Шахтер" проиграл в Нур-Султане "Турану" - 0:1, затем на выезде клуб был разгромлен "Каспием" - 0:3, а потом с таким же счетом по "горнякам" проехался "Тобол". 

После половины сезона во внутреннем первенстве у "Шахтера" всего три победы, две ничьи и аж восемь поражений. Клуб является самым незабивным в лиге - восемь голов (у ближайших по этому показателю - 13). На "Астана Арене", которая стала временным "домом" для "Шахтера", клуб лишь раз сыграл вничью и пять раз проиграл. Никакого преимущества от фактора принимающей команды у карагандинцев и близко не было. 

Но в июне, уже на следующий домашний матч, "Шахтер" вернется домой, в Караганду. Этого с нетерпением ждут местные болельщики, не видевшие живого футбола больше полутора лет. Возможно, это положительным образом повлияет на микроклимат и настрой игроков. 

Но все проблемы возвращение в Караганду вряд ли решит. Команду уже покинули несколько футболистов, среди которых уже упомянутый Павлов, вратарь Тимурбек Закиров, защитники Иван Граф и Карам Султанов, полузащитники Виталий Балашов и Вук Митошевич. Возможно, что вскоре сменят клубную прописку капитан Хубулов и вингер Зиги Бадибанга.

И все это незадолго до старта в еврокубках. 16 июня пройдет жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций. На пользу "Шахтеру" пойдут разве что даты проведения игр - 22 и 29 июля. Время для подготовки и наигрывания состава будет. 

Но работать нужно будет в сжатые сроки и сверхусиленно. Можно сказать, что карагандинцы распускают сейчас весь свой несостоявшийся костяк, а затем за считанное количество недель постараются слепить новую команду. И еще непонятно, игроки какого уровня приедут в "Шахтер". Работы очень много как для футболистов, которые останутся в коллективе, так и для тренерского штаба и селекции клуба. 

Прямо сейчас мы можем лишь констатировать полную неготовность "Шахтера" к еврокубкам. И очень жаль, что команда, которая в прошлом сезоне взобралась на четвертое место в КПЛ, так безуспешно играет в текущей кампании. 

Напомним, что помимо "Тобола", "Астаны" и "Шахтера", в еврокубках также примет участие "Кайрат". 15 июня пройдет жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Матчи пройдут 6-7 и 13-14 июля.

Фото: ФК "Шахтер"©️

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Метки:
Футбол КПЛ-2021 Шахтер ФК Караганда Лига конференций Тобол ФК Астана ФК Кайсар ФК Жетысу ФК Суперкубок Казахстана Атырау ФК Актобе ФК Туран ФК Каспий Лига чемпионов Лига Европы

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