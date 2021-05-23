Два легионера покинули состав участника еврокубков от Казахстана

Хорватский защитник Иван Граф и сербский полузащитник Вук Митошевич уходят из карагандинского "Шахтера", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тренерский штаб "горняков" решил значительно обновить команду, сделав ставку на других футболистов. В летнее трансферное окно "Шахтер" подпишет несколько новичков на позиции ушедших футболистов.

33-летний Граф из-за травмы провел только один матч за карагандинский клуб в КПЛ-2021. Также на его счету две встречи в рамках Суперкубка. Ранее он выступал за "Кайсар" и считался одним из самых сильных защитников в лиге.

Митошевич же присоединился к "Шахтеру" в зимнее межсезонье. За "горняков" 30-летний опорный полузащитник провел семь матчей в КПЛ.

Ранее клуб покинули защитник Карам Султанов, голкипер Тимурбек Закиров и нападающий Евгений Павлов.

"Шахтер" в настоящее время занимает лишь 12-е место в чемпионате и имеет в своем активе восемь очков. Предстоящим летом команда выступит в новом турнире - Лиге конференций УЕФА.

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