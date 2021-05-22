Клуб КПЛ объявил об уходе нападающего

Карагандинский "Шахтер" объявил об уходе украинского нападающего Евгения Павлова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба "горняков". В текущем сезоне Павлов сыграл за "Шахтер" семь матчей в КПЛ, в которых отметился автоголом.

Ранее стало известно, 30-летний нападающий получил травму на тренировке "горняков" и помочь команде в ближайших играх не сможет. Также игровой уровень Павлова не устраивает тренерский штаб и руководство "Шахтера".

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Павлов выступал в Украине, России, в сербских клубах "Младост" и "Радник", венгерском "Вашаше" и кипрской "Доксе". В Сербии и Венгрии был одним из лучших бомбардиров в своих клубах.

За молодежную сборную Украины провел семь матчей и забил один гол.

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