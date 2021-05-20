Участник еврокубков от Казахстана уволит главного тренера? В клубе намечается чистка состава

Казахстанский "Шахтер" может второй раз за сезон сменить главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне в матче 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу подопечные Магомеда Адиева проиграли на выезде актаускому "Каспию" со счетом 0:3. Для "Шахтера" это второе поражение подряд и потеря очков уже в четвертом матче кряду.

По информации телеграм-канала "Гол емес", Адиев может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Кроме того, в клубе ожидается чистка состава.

"Что касается "Шахтера", то еще до игры шли разговоры о возможной отставке Магомеда Адиева, не так давно назначенного главным тренером. Его судьбу могут решить уже в ближайшие туры, если россиянин не выправит положение. Также намечается чистка состава. Некоторым футболистам придется покинуть "Шахтер", - пишет источник.

Сам Адиев так прокомментировал разгром от "Каспия": "Соперник заслуженно победил. Мы в некоторых компонентах игры выглядели неубедительно, а соперник, в свою очередь, был быстрее, мобильнее, лучше подбирал мячи. Мы, особенно в первом тайме, неправильно перестраивались. Были нюансы, которые предопределили исход матча. К сожалению, у нас и так небольшая обойма, из которой игроки повыпадали по причине травм и дисквалификации. На сегодняшний день на том месте, на котором мы находимся, мне, как главному тренеру, это тяжело принять. Но нужно быть откровенными, к сожалению, на сегодняшний день мы не можем, учитывая плотный график, вывести команду на другой уровень, а именно в функциональной подготовке. Видно, что проседаем, не можем на протяжении всего матча играть на высоком уровне. К сожалению, на сегодняшний день нет возможности поработать над этим. В минувшее трансферное окно мы не смогли качественно усилиться, потому что многие игроки находятся на контрактах, нужно будет это делать в предстоящее окно. Руководство знает мои пожелания и понимает, что это необходимо. До этого достаточно времени, впереди много игр, и в них нужно находить свое лицо. Мы ответственны перед болельщиками, которые нас поддерживают. Но на сегодняшний день мы не соответствуем их уровню ожидания. Нам остается работать, выправлять очень тяжелую и непростую ситуацию".

Напомним, что сезон "Шахтер" начинал под руководством Али Алиева, который по ходу сезона был отправлен в отставку. В апреле "горняков" возглавил Адиев.

После 12 туров "Шахтер", набрав восемь очков, занимает 12-е место в таблице из 14 команд. Прошлый сезон КПЛ "горняки" завершили на четвертом месте и завоевали путевку в еврокубки.

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