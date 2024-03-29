Автор: Димаш Тулегенов

В предстоящие выходные, 30-31 марта, возобновляется розыгрыш Казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Зрителей ждут матчи третьего тура, в рамках которого пройдет целый ряд интересных встреч. Корреспондент Vesti.kz выделил главные интриги намечающихся игр.

На субботу, 30 марта, запланировано проведение двух встреч. "Шахтер" примет "Туран" (14:00), а "Атырау" сыграет с "Жетысу" (16:30). Наиболее яркие вывески ждут фанатов уже в воскресенье, 31 марта. В 14:00 "Кызыл-Жар" сыграет с "Тоболом", а "Актобе" примет "Женис". В 16:30 "Астана" померится силами с "Елимаем", а в 19:00 тур закроет противостояние "Ордабасы" и "Кайрата".

Единственной командой, которая пропустит тур, является "Кайсар". Кызылординцы должны были играть с "Аксу", но ввиду того, что павлодарцы не были допущены к участию в чемпионате, теперь каждый тур одна из команд пропускает. На этот раз пришел черед "волков".

"Шахтер" - "Туран": пора открывать счет голам и победам

Есть интрига в противостоянии двух команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы КПЛ. "Горняки" пока не набрали ни одного очка, разгромно проиграв "Ордабасы" (0:5) и уступив новичкам чемпионата из "Жениса" (0:1).

Теперь карагандинцы на своем поле сыграют с туркестанским "Тураном", который до этого проиграл "Тоболу" (0:2) и неожиданно зацепил ничью с "Кайратом" (0:0). Возможно, кто-то из команд (либо обе) забьет свой первый гол в КПЛ-2024.

Кроме того, у двух коллективов есть возможность одержать первую победу в текущем первенстве.

"Кызыл-Жар" - "Тобол": смогут ли северяне сдержать набравших ход костанайцев

"Тобол" смотрится очень грозно на старте нового сезона. Команда выиграла все три официальных матча в 2024 году, завоевав Суперкубок Казахстана, а также обыграв "Туран" (2:0) и "Елимай" (4:2) в начальных турах.

Но теперь команду Милича Чурчича ждет нелегкий выезд против "Кызыл-Жара". Петропавловцы в прошлом сезоне сумели сдержать натиск костанайцев, вытащив домашнюю ничью - 1:1.

Если северянам удастся повторить это, то они станут первыми, кто отберет у "Тобола" очки в этом сезоне. Но пока все говорит о том, что именно гости фавориты встречи. Если у них три победы в трех официальных матчах этой кампании, то "Кызыл-Жар" набрал три балла в двух турах, проиграв "Кайрату" (1:2) и разгромив "Кайсар" (3:0). Дома команда Али Алиева еще не играла.

"Астана" сыграет с "Елимаем" впервые за 10 лет

Всего пути этих команд пересекались дважды в истории. В 2014 году "Астана" играла с тогда еще семейским "Спартаком" в КПЛ. В Астане столичные разгромили соперников со счетом 5:0, а в Семее клубы разошлись миром - 1:1.

Любопытно, что в последней игре между ними участвовали их сегодняшние капитаны - Еркебулан Нургалиев из "Елимая" и Абзал Бейсебеков из "Астаны". Теперь, спустя десять лет, они встретятся в рамках этого противостояния вновь.

Команда Григория Бабаяна в этом сезоне КПЛ одержала две победы над "Женисом" (2:0) и "Жетысу" (2:0), не пропустив ни одного гола. Что касается "Елимая", то новички первенства пока не оправдывают больших ожиданий: подопечные Андрея Карповича сыграли вничью с "Атырау" (0:0) и проиграли "Тоболу" (2:4).

"Актобе" - "Женис": встреча старых знакомых спустя 16 лет

Десятью годами разлуки эти клубы не удивишь, так как они не пересекались аж 16 лет, с сезона-2008. В том сезоне команды обменялись домашними победами: "Женис" выиграл в Астане со счетом 1:0, а "Актобе" на своем стадионе со счетом 3:1.

Сейчас и у тех, и у других по три набранных очка. Однако актюбинцы, в отличие от соперников сыграли лишь раз - выиграли у "Кайсара" (3:1). А вот "Женис" сыграл дважды: сначала в столичном дерби проиграли "Астане" (0:2), но затем реабилитировались в игре с "Шахтером" (1:0).

Амбиции "Актобе" и их состав выглядят куда предпочтительнее, но не будем забывать, что исторически "Женис" - не самый простой соперник для красно-белых.

Матч тура: шымкентско-алматинские разборки и мотивация Пауло

Вряд ли ошибемся, назвав матч между "Ордабасы" и "Кайратом" центральным в третьем туре. Обе команды набрали по четыре очка по итогам двух встреч. Действующие чемпионы страны начали с разгрома "Шахтера" (5:0), а затем потеряли очки в Атырау (1:1). Алматинцы же обыграли "Кызыл-Жар" (2:1), после чего сыграли вничью с "Тураном" (0:0).

В последнее время южане смотрятся предпочтительнее в противостоянии с черно-желтыми. В последних трех встречах на счету "Ордабасы" две победы, еще один матч завершился ничьей.

Теперь команды Александра Седнева и Кирилла Кекера встретятся в третьем туре нового сезона КПЛ. Не исключено, что один из клубов потерпит первое поражение в КПЛ-2024 именно в очном противостоянии.

Кстати, отдельно можно выделить бразильского форварда гостей Жоао Пауло, который в прошлом выступал в составе "Ордабасы". На его счету уже семь голов в противостоянии этих двух клубов, и он в шаге от повторения рекорда экс-форварда алматинцев Жерара Гоу, записавшего на свой счет восемь взятий ворот.

Напомним, что матчи второго тура КПЛ проходили с 5 по 7 марта. После этого в чемпионате наступил перерыв, в ходе которого состоялись международные матчи и подготовка сборной Казахстана к ним. Теперь команды возвращаются к играм спустя три с лишним недели.

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