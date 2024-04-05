Раскроет игроков для сборной? Нурдаулетов собрал казахстанскую молодежь в одном клубе

"Жетысу" после приглашения Кайрата Нурдаулетова является одной из самых любопытных команд чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz впечатлен подходом молодого тренера и его доверием к местной молодежи.

Поработав несколько лет старшим тренером молодежной сборной Казахстана Нурдаулетов естественно хорошо изучил сразу несколько поколений игроков, узнал их возможности, потенциал.

Однако, в "Жетысу" у него есть другие возможности, он может делать ставку на опытных казахстанцев и легионеров, однако тренер определенную часть обоймы собрал из молодых казахстанских игроков, что безусловно вызывает внимание и уважение.

В частности, в Талдыкорган переехали:

- Адильхан Добай - правый латераль, 21 год. Играл у Нурдаулетова в "Мактаарале" и является одним из самых перспективных крайних защитников среди казахстанцев.

- Мейрамбек Калмырза - центральный защитник/опорник, 21 год. Али Алиев называл его Диего Марадоной, поскольку хавбек отлично владеет левой ногой, но при этом отмечал его низкую трудовую этику. В "Астане" Калмырза раскрыться так и не сумел - может быть это получится сделать в "Жетысу" под руководством знакомого тренера.

- Данияр Усенов - атакующий полузащитник, 23 года. Воспитанник "Кайрата" также технически одарен и вызывался даже в национальную сборную, однако выйти на качественно новый уровень во взрослом футболе пока не может.

- Алияр Мухаммед - нападающий, 23 года. Нетипичный казахстанский форвард с левой рабочей ногой, большими габаритами и своеобразной техникой. Однако, Мухаммеду сильно не хватает статистики, в КПЛ у него уже больше 50 игр и пока всего один гол.

- Динмухамед Караман - полузащитник, 23 года. Очередной продукт школы "Тараза" стабильно провел последние годы в КПЛ, но качественного рывка в карьере совершить пока не может.

- Абылайхан Жумабек - нападающий, 22 года. Казахский Бензема зачах в "Актобе" и к началу этого сезона осознал, что много игровой практики в стане "красно-белых" у него не будет. Переход в "Жетысу" - логичный шаг назад, чтобы сделать два вперед. При доверии Нурдаулетова форвард вновь способен заявить о себе и даже вернуться на уровень сборной Казахстана.

Как видим, это поколение подавало большие надежды, но почти в каждом случае наступал либо ступор в карьере, либо даже падение. Если Нурдаулетов перезагрузит хотя бы двух-трех футболистов и даст им импульс - это уже будет отличная работа.

"Жетысу", "Кайрат" и "Шахтер" в этом году предстанут командами с наибольшим доверием к местной молодежи и любопытно, какие новые имена раскроют эти клубы в проекции национальной сборной.

Фото: КФФ©