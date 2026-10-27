Пять команд могут вылететь из КПЛ после 30-го тура: разбор шансов и расклады

Главной интригой заключительного тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) будет борьба за выживание и судьба путёвок на вылет в первую лигу. Сразу несколько команд ведут борьбу, чтобы не оказаться в числе двух неудачников. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о раскладах.

Шансы на вылет по итогам 30-го тура КПЛ остаются у пяти команд, и между ними матчей уже не будет. Получается, что одновременно в пяти матчах последнего тура будет решаться судьба путёвок для вылетающих в первую лигу. На это претендуют "Кайсар" (25 очков), "Жетысу" (26), "Атырау" (27), "Алтай" (27) и "Иртыш" (29).

Все матчи 30-го тура пройдут одновременно

Матчи заключительного тура КПЛ-2026 пройдут в субботу, 31 октября, в 15:00 по казахстанскому времени. Все восемь матчей будут проходить параллельно, а судьба двух команд-неудачниц будет решена в этих играх:

"Жетысу" - "Астана"

"Женис" - "Кайсар"

"Иртыш" - "Ордабасы"

"Кайрат" - "Алтай"

"Улытау" - "Атырау"

Что спасёт от вылета "Кайсар"?

Кызылординцы за тур до финиша чемпионата замыкают турнирную таблицу, имея в зачёте всего 25 очков. Если команда не обыграет в гостях "Женис" в субботу, то их уже ничего не спасёт от вылета.

Чтобы этого не случилось, "Кайсару" нужно:

Обыграть "Женис";"Жетысу" не выиграет дома у "Астаны", "Атырау" проиграет в гостях "Улытау", "Алтай" проиграет в гостях "Кайрату" - хотя бы два из трёх совпадений.



Также "Кайсару" может хватить победы в своём матче с разницей в пять голов, и тогда даже ничейные исходы в матчах "Атырау" и "Алтая" не станут проблемой.

Кажется, что самой сложной задачей здесь будет обыграть в гостях "Женис". Вторая составляющая в этой цепочке с большей долей вероятности сработает. Но получится ли кызылординцам удивить астанчан?





Что спасёт от вылета "Жетысу"?

Если талдыкорганцы дома не обыграют "Астану", то они вылетят из КПЛ. Это будет практически неизбежно. Задача максимально сложная, ведь и для гостей сезон ещё не завершён - они захотят победить, чтобы застолбить за собой третье место, дающее 100-процентную гарантию попадания в еврокубки.

Остаться в "вышке" семиреченцы могут, если:

Обыграют дома "Астану";Кто-то из пары "Алтай" (против "Кайрата") и "Атырау" (против "Улытау") не сможет выиграть свой матч. Ещё есть альтернативный второй пункт: "Иртыш" проигрывает дома "Ордабасы" с таким счётом, чтобы "Жетысу" по разнице голов оказался выше павлодарцев.



Задача выглядит очень непростой, и самое трудное здесь в необходимости обыграть одну из топ-команд чемпионата, у которой будет своя мотивация.





Что спасёт от вылета "Атырау"?

Нефтяники вылетят из КПЛ, если проиграют в гостях "Улытау". При этом "Алтай" должен сыграть не хуже "Атырау" в своей игре с "Кайратом", а кто-то из пары "Жетысу" (против "Астаны") и "Кайсар" (против "Жениса") должен выиграть свой матч. Шансы на вылет уже не столь велики, но всё ещё сохраняются.

Чтобы избежать вылета, "Атырау" нужно просто одержать победу в своей игре над "Улытау". В случае ничьей в своём матче их устроит следующая цепочка:

Они играют вничью с "Улытау";"Алтай" проигрывает "Кайрату", "Жетысу" не выигрывает у "Астаны", "Кайсар" не выигрывает у "Жениса" (хотя бы два из трёх совпадений).



Более того, даже в случае поражения у "Атырау" есть шанс избежать вылета. Тогда им нужно, чтобы "Жетысу" не смог обыграть "Астану", а "Кайсар" проиграл "Женису". Так что Самат Смаков в более выгодном положении, а это для него крайне важно, так как он ранее пообещал выкинуть свою тренерскую лицензию в мусор, если его команда вылетит в первую лигу.





Что спасёт от вылета "Алтай"?

Клуб из Усть-Каменогорска имеет плюс-минус те же условия, что и "Атырау". Они вылетят, если проиграют "Кайрату" в гостях, "Атырау" сыграет не хуже их против "Улытау", а кто-то из пары "Жетысу" (против "Астаны") и "Кайсар" (против "Жениса") победит.

Победа над "Кайратом", оставшимся без Рафаэля Уразбахтина, снимет все риски вылета с "Алтая". Также "Алтай" могут устроить другие исходы:

Играют вничью с "Кайратом";"Атырау" проиграет "Улытау", "Жетысу" не выиграет у "Астаны", "Кайсар" не выиграет у "Жениса" (хотя бы два из трёх совпадений).



Если же "Алтай" проиграет, то им нужно, чтобы "Жетысу" не победил "Астану", а "Кайсар" проиграл "Женису". С учётом того, что команда сыграет в гостях с "Кайратом" - задача выглядит сложнее, чем у находящегося в похожих условиях "Атырау". Сохранение прописки в КПЛ отнюдь не гарантировано.





Что спасёт от вылета "Иртыш"?

"Иртыш" находится в самой безопасной зоне с риском. Они вылетят в том случае, если дома проиграют "Ордабасы", а при этом "Алтай" обыграет в гостях "Кайрат", "Атырау" - в гостях "Улытау", а "Жетысу" дома нанесёт поражение "Астане". Звучит всё это слишком фантастически. Конечно, что-то может совпасть, но сложно вериться, что всё может пойти именно по этому сценарию.

Павлодарцам достаточно просто не проиграть уже коронованному чемпиону "Ордабасы", хватит даже домашней ничьей. Если же команда проиграет, то нужно ждать, чтобы кто-то из тройки "Алтай" (против "Кайрата"), "Атырау" (против "Улытау") и "Жетысу" (против "Астаны") не выиграл свой матч. Тогда "Иртыш" гарантированно будет не ниже 14-го места.

Шансы на вылет крайне малы. Отправить "Иртыш" в первую лигу может только стечение обстоятельств и тотальное невезение.



Исходя из этого, считаем, что основная борьба за выживание будет идти между "Кайсаром", "Жетысу" и "Алтаем". С огромной долей вероятности пару неудачников составят именно две команды из этого списка. "Иртыш" практически полностью себя обезопасил, а "Атырау" имеет больше шансов выжить, чем оказаться внизу.

Отметим, что из первой лиги в КПЛ уже вышли карагандинский "Шахтёр" и туркестанский "Туран". Горняков не было в высшем дивизионе с 2024 года, а южане вернулись в премьер-лигу спустя год после вылета.

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Фото: скриншоты из сайта КПЛ (1,2)