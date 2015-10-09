"Ордабасы" узнал потенциальных соперников в Лиге чемпионов

Шымкентский "Ордабасы" в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов и начнёт своё выступление в турнире с первого квалификационного раунда, передают Vesti.kz.
По данным Football Meets Data, клубный коэффициент "Ордабасы" составляет 4,500. Этого недостаточно для попадания в корзину сеяных команд первого квалификационного раунда.
Среди потенциальных соперников "Ордабасы" значатся следующие клубы:
- исландский "Викингур" (коэффициент 14,250),
- боснийский "Борац" (14,125),
- азербайджанский "Сабах" (14,000),
- молдавский "Шериф" (13,000),
- гибралтарский "Линкольн Ред Импс" (13,500),
- румынская "Университатя Крайова" (12,000).
Официальная жеребьёвка стартовых этапов Лиги чемпионов запланирована на июнь 2027 года.
✅ CONFIRMED 🏆 Ordabasy Shymkent 🇰🇿 win the Kazakh Premier League for the 2nd time ever! They are the 4th confirmed champion this season among UEFA members. Ordabasy 🇰🇿 book a place in 🔵 UCL Q1 where they will be unseeded. https://t.co/5qSqqbN2Rz— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 25, 2026
Напомним, "Ордабасы" досрочно завоевал титул чемпиона казахстанской премьер-лиги сезона-2026.
Шымкентский клуб стал чемпионом Казахстана во второй раз в истории — первый титул "Ордабасы" завоевал в 2023 году.
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