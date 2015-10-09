"Ордабасы" узнал потенциальных соперников в Лиге чемпионов

Шымкентский "Ордабасы" в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов и начнёт своё выступление в турнире с первого квалификационного раунда, передают Vesti.kz.

По данным Football Meets Data, клубный коэффициент "Ордабасы" составляет 4,500. Этого недостаточно для попадания в корзину сеяных команд первого квалификационного раунда.

Среди потенциальных соперников "Ордабасы" значатся следующие клубы:

исландский "Викингур" (коэффициент 14,250),

боснийский "Борац" (14,125),

азербайджанский "Сабах" (14,000),

молдавский "Шериф" (13,000),

гибралтарский "Линкольн Ред Импс" (13,500),

румынская "Университатя Крайова" (12,000).

Официальная жеребьёвка стартовых этапов Лиги чемпионов запланирована на июнь 2027 года.

✅ CONFIRMED 🏆 Ordabasy Shymkent 🇰🇿 win the Kazakh Premier League for the 2nd time ever! They are the 4th confirmed champion this season among UEFA members. Ordabasy 🇰🇿 book a place in 🔵 UCL Q1 where they will be unseeded. https://t.co/5qSqqbN2Rz — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 25, 2026

Напомним, "Ордабасы" досрочно завоевал титул чемпиона казахстанской премьер-лиги сезона-2026.

Шымкентский клуб стал чемпионом Казахстана во второй раз в истории — первый титул "Ордабасы" завоевал в 2023 году.

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