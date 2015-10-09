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27 октября 12:21
 

"Ордабасы" узнал потенциальных соперников в Лиге чемпионов

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"Ордабасы" узнал потенциальных соперников в Лиге чемпионов ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов и начнёт своё выступление в турнире с первого квалификационного раунда, передают Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов и начнёт своё выступление в турнире с первого квалификационного раунда, передают Vesti.kz.

По данным Football Meets Data, клубный коэффициент "Ордабасы" составляет 4,500. Этого недостаточно для попадания в корзину сеяных команд первого квалификационного раунда.

Среди потенциальных соперников "Ордабасы" значатся следующие клубы:

  • исландский "Викингур" (коэффициент 14,250),
  • боснийский "Борац" (14,125),
  • азербайджанский "Сабах" (14,000),
  • молдавский "Шериф" (13,000),
  • гибралтарский "Линкольн Ред Импс" (13,500),
  • румынская "Университатя Крайова" (12,000).

Официальная жеребьёвка стартовых этапов Лиги чемпионов запланирована на июнь 2027 года.

Напомним, "Ордабасы" досрочно завоевал титул чемпиона казахстанской премьер-лиги сезона-2026.

Шымкентский клуб стал чемпионом Казахстана во второй раз в истории — первый титул "Ордабасы" завоевал в 2023 году.

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Турнирная таблица "Лига чемпионов 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 3 3 0 0 14-5 9
2 Астон Вилла 3 3 0 0 12-3 9
3 Ливерпуль 3 3 0 0 12-7 9
4 Реал М 3 3 0 0 10-5 9
5 Бетис 3 3 0 0 7-4 9
6 Штутгарт-1893 3 2 1 0 7-2 7
7 Арсенал 3 2 1 0 6-2 7
8 Барселона 3 2 0 1 11-6 6
9 Комо 3 2 0 1 10-5 6
10 Манчестер Сити 3 2 0 1 9-5 6
11 Брюгге 3 2 0 1 9-6 6
12 Спортинг Л 3 2 0 1 7-4 6
13 Боруссия-09 Д 3 2 0 1 5-4 6
14 Бавария 3 1 2 0 10-5 5
15 Рома 3 1 1 1 8-5 4
16 Атлетико М 3 1 1 1 4-3 4
17 Шахтер Д 3 1 1 1 4-3 4
18 ПСВ Эйндховен 3 1 1 1 2-2 4
19 Вильярреал 3 1 0 2 8-8 3
20 Манчестер Юнайтед 3 1 0 2 5-6 3
21 Интер 3 1 0 2 5-6 3
22 Наполи 3 1 0 2 5-7 3
23 ЛАСК Линц 3 1 0 2 6-9 3
24 Галатасарай 3 1 0 2 6-9 3
25 Сабах 3 1 0 2 3-6 3
26 Фейеноорд 3 1 0 2 4-8 3
27 Ланс 3 1 0 2 3-7 3
28 Буде-Глимт 3 1 0 2 4-9 3
29 АЕК Аф 3 1 0 2 3-8 3
30 РБ Лейпциг 3 1 0 2 3-8 3
31 Фенербахче 3 0 2 1 3-9 2
32 Славия П 3 0 1 2 4-7 1
33 Викинг 3 0 1 2 5-9 1
34 Порту 3 0 0 3 2-6 0
35 Лилль 3 0 0 3 4-10 0
36 Слован Бр 3 0 0 3 1-13 0

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Чемпионат Италии 2026/27   •   Италия, Фрозиноне   •   Регулярный чемпионат, мужчины
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