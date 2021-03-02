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Пять голов за четыре года и неподходящий стиль, или почему "Астане" не стоит рассматривать Траоре в качестве усиления

Ранее он играл за "Монако", "Эвертон" и московский ЦСКА.

Пять голов за четыре года и неподходящий стиль, или почему "Астане" не стоит рассматривать Траоре в качестве усиления
Ласина Траоре. Фото: Sportbox.ru©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В понедельник стало известно о возможном переходе ивуарийского нападающего Ласины Траоре в "Астану". Форвард, некогда хорошо зарекомендовавший себя в России, сейчас пребывает в статусе свободного агента. Корреспондент Vesti.kz объяснил, почему столичным не стоит подписывать высокорослого форварда. 

Траоре, которому в мае исполнится 31 год, начинал сезон в турецком "Бандырмаспоре" из второго дивизиона страны. Проведя 14 матчей в рамках первой лиги, Ласина не забил ни одного мяча. Также на его счету две игры в Кубке Турции. Особой пользы команде, идущей в середине турнирной таблицы, игрок не дал. 

Свой последний гол Траоре забил в ноябре 2019 года, когда выступал за румынский "ЧФР". С тех пор 203-сантиметровый нападающий провел 24 сухих матча во всех турнирах. 

Своего пика экс-форвард сборной Кот-д'Ивуара достиг в России. В феврале 2011 года он стал игроком краснодарской "Кубани", которая выкупила его за шесть миллионов евро. По итогам сезона-2011/12 Траоре вошел в топ-3 лучших бомбардиров РФПЛ (ныне - РПЛ), забив 18 голов. Тогда его опередили Сейду Думбия (ЦСКА Москва) и Александр Кержаков ("Зенит").

В следующем сезоне Ласина играл уже за "Анжи", а махачкалинцы раскошелились на 18 миллионов ради этого подписания. В 24 матчах чемпионата он забил 12 голов, вновь заняв третье место в списке лучших снайперов лиги. Опередили его только Юра Мовсисян ("Спартак Москва") и Вандерсон ("Краснодар"), забившие на один гол больше. В том же сезоне форвард помог команде в Лиге Европы, в рамках которой отличился четыре раза. В ноябре 2012 года он стал автором победного мяча в ворота "Ливерпуля" (1:0).

Затем нападающего выкупил "Монако", который заплатил за трансфер десять миллионов евро. Но практически сразу форварда отдали в аренду в английский "Эвертон". За четыре месяца ивуариец провел лишь два матча в составе "ирисок", забив гол в рамках Кубка Англии.

За следующие два сезона в составе "Монако" Траоре провел 27 матчей, забив всего четыре мяча. Футболист стал куда чаще получать травмы и реже появляться на поле. Летом 2016 года его арендовал ЦСКА, вернувший нападающего в Россию. 

За полгода Ласина забил пять голов в РПЛ, а также один раз отличился в групповой стадии Лиги чемпионов. По иронии судьбы, футболист забил в ворота "Монако", которому он на тот момент все еще принадлежал. Следующие полгода он провел в аренде в Испании, где выступал за хихонский "Спортинг". Приняв участие в восьми матчах Ла Лиги, Траоре забил два гола.

Сезон-2017/18 стал одним из самых провальных для Траоре. Он провел его в аренде в "Амьене", который выступал в высшем дивизионе Франции. Проведя 18 матчей в чемпионате, Ласина не забил ни единого гола. Затем срок действия контракта Траоре с "Монако" подошел к концу - он стал свободным агентом. Следующие полгода ивуариец был без клуба.

В феврале 2019 года форварда "приютил" венгерский "Уйпешт". До конца сезона он провел девять матчей за команду, забив три гола. Затем был период в "ЧФР" и переход в Первую лигу Турции, который мы уже вспоминали. За последние четыре года он отличился пятью голами во всех турнирах. 

Мало того, что форвард уже давно не является забивным - ему уже 30 лет. Ни для какой команды это подписание не будет на перспективу. Да и стиль игры у Траоре с годами стал более односторонним. Если десять лет назад Ласина был более подвижным и разноплановым, то сейчас это двухметровый форвард-столб. "Астану", которую и без того обвиняют в отсутствии вариантов атак, кроме как грузить подачами с фланга, это вряд ли устроит. 

Понятное дело, что в столичном клубе сейчас есть проблема с нападающими. Клуб подписал боснийца Семира Смайлагича, также есть Роман Муртазаев. Но в целом скамейка "сине-желтых" все еще короткая. Отсюда исходит вопрос: почему тогда клуб отправил в аренду 21-летнего Рамазана Каримова? Траоре - не тот нападающий, который усилит "Астану". Если уж и подписывать футболиста на эту позицию, то в клубе должны найти вариант получше.

Напомним, что сегодня, 2 марта, "Астана" начала сезон-2021 в полуфинальном матче за Суперкубок Казахстанаобыграв "Шахтер" - 2:0.

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Фото: ФК "Анжи" (1), УЕФА (2)©

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Метки:
Нур-Султан Лига чемпионов КПЛ-2021 Спартак Москва Ливерпуль ЦСКА Премьер-лига России Кот-д'Ивуар Лига Европы Футбол Анжи Шахтер ФК Астана ФК Монако ФК Межсезонье в КПЛ Суперкубок Казахстана Ла Лига

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