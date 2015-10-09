Прямая трансляция матча "Окжетпес" и "Кайрат" и ещё трёх игр КПЛ

Сегодня, 27 июня, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут первые матчи 15-го тура чемпионата. Это последний тур первого круга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На сегодня запланировано проведение четырёх встреч 15-го тура КПЛ. Игры пройдут в Кокшетау, Талдыкоргане, Семее и Кызылорде.

В 17:00 в Кокшетау начнётся игра между. Её в прямом эфире покажут телеканал Qazsport , YouTube-канал KFF League и стриминговый сервис "Кинопоиск"

В 18:00 в Талдыкоргане начнётся противостояние между "Жетысу" и "Актобе". В прямом эфире его можно будет посмотреть на телеканале Sport Plus Qazaqstan, YouTube-канале KFF League и "Кинопоиске".

В 19:00 в Семее стартует игра "Елимай" - "Кызыл-Жар". Просмотр матча будет доступен на телеканале Qazsport, YouTube-канале KFF League, а также на "Кинопоиске".

Последняя игра субботы начнётся в 20:00 в Кызылорде, где актауский "Каспий" примет "Атырау". Эфир будет на телеканале Sport Plus Qazaqstan, YouTube-канале KFF League и "Кинопоиске".

Отметим, что ещё четыре матча 15-го тура КПЛ пройдут в воскресенье, 28 июня.

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