Прямая трансляция матча "Окжетпес" и "Кайрат" и ещё трёх игр КПЛ

Сегодня, 27 июня, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут первые матчи 15-го тура чемпионата. Это последний тур первого круга, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На сегодня запланировано проведение четырёх встреч 15-го тура КПЛ. Игры пройдут в Кокшетау, Талдыкоргане, Семее и Кызылорде.
В 17:00 в Кокшетау начнётся игра между "Окжетпесом" и "Кайратом". Её в прямом эфире покажут телеканал Qazsport, YouTube-канал KFF League и стриминговый сервис "Кинопоиск".
В 18:00 в Талдыкоргане начнётся противостояние между "Жетысу" и "Актобе". В прямом эфире его можно будет посмотреть на телеканале Sport Plus Qazaqstan, YouTube-канале KFF League и "Кинопоиске".
В 19:00 в Семее стартует игра "Елимай" - "Кызыл-Жар". Просмотр матча будет доступен на телеканале Qazsport, YouTube-канале KFF League, а также на "Кинопоиске".
Последняя игра субботы начнётся в 20:00 в Кызылорде, где актауский "Каспий" примет "Атырау". Эфир будет на телеканале Sport Plus Qazaqstan, YouTube-канале KFF League и "Кинопоиске".
Отметим, что ещё четыре матча 15-го тура КПЛ пройдут в воскресенье, 28 июня.
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