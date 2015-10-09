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КПЛ
Сегодня 07:30
 

Прямая трансляция матча "Окжетпес" и "Кайрат" и ещё трёх игр КПЛ

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Прямая трансляция матча "Окжетпес" и "Кайрат" и ещё трёх игр КПЛ Темирлан Анарбеков. Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©

Сегодня, 27 июня, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут первые матчи 15-го тура чемпионата. Это последний тур первого круга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 27 июня, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут первые матчи 15-го тура чемпионата. Это последний тур первого круга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На сегодня запланировано проведение четырёх встреч 15-го тура КПЛ. Игры пройдут в Кокшетау, Талдыкоргане, Семее и Кызылорде.


В 17:00 в Кокшетау начнётся игра между "Окжетпесом" и "Кайратом". Её в прямом эфире покажут телеканал Qazsport, YouTube-канал KFF League и стриминговый сервис "Кинопоиск".

В 18:00 в Талдыкоргане начнётся противостояние между "Жетысу" и "Актобе". В прямом эфире его можно будет посмотреть на телеканале Sport Plus Qazaqstan, YouTube-канале KFF League и "Кинопоиске".

В 19:00 в Семее стартует игра "Елимай" - "Кызыл-Жар". Просмотр матча будет доступен на телеканале Qazsport, YouTube-канале KFF League, а также на "Кинопоиске".

Последняя игра субботы начнётся в 20:00 в Кызылорде, где актауский "Каспий" примет "Атырау". Эфир будет на телеканале Sport Plus Qazaqstan, YouTube-канале KFF League и "Кинопоиске".

Отметим, что ещё четыре матча 15-го тура КПЛ пройдут в воскресенье, 28 июня.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Актобе 14 6 4 4 18-13 22
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау   •   Тур 15, мужчины
Сегодня 17:00   •   не начат
Окжетпес
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