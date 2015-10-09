Аргентинский легионер неожиданно покинул клуб КПЛ

Футбольный клуб "Каспий" и Леонель Струмия расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz.

Аргентинский полузащитник принял решение покинуть клуб по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

33-летний Струмия пополнил "Каспий" в феврале. За актаусцев провёл 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

В Казахстане он ещё играл за "Актобе" в период 2023-2024 годов. Также в его карьере были черногорская "Будучност", кипрский АЕЛ (Лимасол), латвийские "Лиепая", РФС и аргентинский "Клуб Атлетико Алумни".

"Каспий" занимает последнее, 16-е место в таблице КПЛ-2026, набрав 8 очков после 14 матчей. Следующую игру в чемпионате актаусцы проведут на своём поле с "Атырау" 27 июня.

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