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КПЛ
Вчера 23:50
 

Аргентинский легионер неожиданно покинул клуб КПЛ

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Аргентинский легионер неожиданно покинул клуб КПЛ Леонель Струмия. Фото: ©ФК "Каспий"

Футбольный клуб "Каспий" и Леонель Струмия расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Каспий" и Леонель Струмия расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, передают Vesti.kz.

Аргентинский полузащитник принял решение покинуть клуб по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

33-летний Струмия пополнил "Каспий" в феврале. За актаусцев провёл 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

В Казахстане он ещё играл за "Актобе" в период 2023-2024 годов. Также в его карьере были черногорская "Будучност", кипрский АЕЛ (Лимасол), латвийские "Лиепая", РФС и аргентинский "Клуб Атлетико Алумни".

"Каспий" занимает последнее, 16-е место в таблице КПЛ-2026, набрав 8 очков после 14 матчей. Следующую игру в чемпионате актаусцы проведут на своём поле с "Атырау" 27 июня.


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 16 9 6 1 26-11 33
3 Окжетпес 14 7 6 1 20-13 27
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Актобе 14 6 4 4 18-13 22
6 Астана 14 6 4 4 19-15 22
7 Елимай 14 5 5 4 21-19 20
8 Атырау 14 3 9 2 11-9 18
9 Женис 14 4 5 5 11-16 17
10 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
11 Кызылжар 15 4 3 8 17-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 14 3 3 8 13-22 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда   •   Тур 15, мужчины
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