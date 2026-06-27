UFC Баку: прямая трансляция поединков с участием двух казахстанцев

Сегодня, 27 июня, в Баку (Азербайджан) состоится турнир UFC Fight Night. В рамках этого ивента выступят два представителя Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бекзал Алмахан (12-3) подерётся с бразильцем Жаном Мацумото (17-2) во втором поединке предварительного карда (ориентировочно в 18:25), а Асу Алмабаев (23-3) встретится с американцем Чарльзом Джонсоном (19-8) в третьем противостоянии главного карда (примерно в 22:00).

Что касается прямой трансляции события, то оба боя и все остальные поединки ивента можно будет посмотреть по подписке на сервисе UFC Fight Pass . Начало - в 18:00.

Также транслировать турнир будет телеканал Setanta Sports 1 и "Кинопоиск" (по подписке). Но они покажут только шесть боёв главного карда, с 21:00. Поединок Алмабаев - Джонсон посмотреть там можно, а вот бой Алмахана, увы, не покажут.

Отметим, что все 26 бойцов успешно уложились в лимиты своих весовых категорий на взвешивании.

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