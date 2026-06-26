Казахстанцы устроили финальные битвы взглядов перед турниром UFC

В субботу, 27 июня, в Баку (Азербайджан) состоится турнир UFC Fight Night с участием казахстанских бойцов Бекзата Алмахана (12-3) и Асу Алмабаева (23-3), передают Vesti.kz.

В предварительном карде 28-летний Алмахан из легчайшего веса подерётся с бразильцем Жаном Мацумото (17-2), а в главном карде 32-летний Алмабаев из наилегчайшего дивизиона встретится с американцем Чарльзом Джонсоном (19-8).

Накануне казахстанцы провели финальные дуэли взглядов со своими соперниками.

Se liga na encarada entre @JeMatsumotoUFC e Bekzat Almakhan na pesagem cerimonial do #UFCBaku! 💪



[ Apresentado por @Stake | Sábado (27) | 10h | Ao vivo SOMENTE no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/r9IgmaEmQz