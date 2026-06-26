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UFC
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Казахстанцы устроили финальные битвы взглядов перед турниром UFC

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Казахстанцы устроили финальные битвы взглядов перед турниром UFC ©Кадр из видео

В субботу, 27 июня, в Баку (Азербайджан) состоится турнир UFC Fight Night с участием казахстанских бойцов Бекзата Алмахана (12-3) и Асу Алмабаева (23-3), передают Vesti.kz.

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В субботу, 27 июня, в Баку (Азербайджан) состоится турнир UFC Fight Night с участием казахстанских бойцов Бекзата Алмахана (12-3) и Асу Алмабаева (23-3), передают Vesti.kz.

В предварительном карде 28-летний Алмахан из легчайшего веса подерётся с бразильцем Жаном Мацумото (17-2), а в главном карде 32-летний Алмабаев из наилегчайшего дивизиона встретится с американцем Чарльзом Джонсоном (19-8).

Накануне казахстанцы провели финальные дуэли взглядов со своими соперниками.

Напомним, что турнир возглавит бой легковесов между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым (13-5) и Мануэлем Торресом (17-3).

UFC Баку: где и во сколько смотреть бои Алмабаева и Алмахана? И кто победит?

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UFC Fight Night Баку   •   Азербайджан, Баку   •   Основной кард, мужчины
27 июня 22:00   •   не начат
Казахстан
Асу Алмабаев
- : -
США
Чарльз Джонсон
Кто победит в основное время?
Алмабаев
Ничья
Джонсон
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