Прямая трансляция матча "Кайрата" за лидерство и еще двух игр 4-го тура КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 08:30
©ФК "Кайрат"

Сегодня, 6 апреля, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут матчи четвертого тура. В рамках субботнего расписания состоятся три встречи, сообщают Vesti.kz.

В 14:00 в Петропавловске местный "Кызыл-Жар" сыграет с астанинским "Женисом". Прямая трансляция будет доступна на сайте QFL.

В 16:30 в Павлодаре семейский "Елимай" сырает с кызылординским "Кайсаром". Эту встречу тоже можно будет посмотреть на сайте лиги.

В заключительной игре дня, в 19:00, в Алматы местный "Кайрат" сыграет с талдыкорганским "Жетысу". В случае победы хозяева обеспечат себе лидерство в таблице по итогам тура. Этот матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport, также трансляция будет доступна на сайте QFL.

Напомним, что еще три матчи четвертого тура КПЛ состоятся в воскресенье, 7 апреля. Подробнее читайте здесь.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Футбол КПЛ Кызыл-Жар СК Женис ФК Елимай ФК Кайсар ФК Кайрат ФК Жетысу ФК Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:30
КПЛ
Прямая трансляция матча "Кайрата" за лидерство и еще двух игр 4-го тура КПЛ
Вчера , 23:50
КПЛ
"Актобе" потерял двух лидеров. Известна дикая причина
Вчера , 14:59
КПЛ
"Обидел сборную и казахстанцев". Откровения о бывшем тренере "Кайрата"
Вчера , 12:47
КПЛ
Раскроет игроков для сборной? Нурдаулетов собрал казахстанскую молодежь в одном клубе
Вчера , 08:00
КПЛ
Лидерство "Кайрата" и злость "Астаны". Чего нам ждать от 4-го тура КПЛ?
4 апреля, 17:00
КПЛ
Исламхан и форвард из Европы. Кто может летом вернуться в сборную Казахстана
4 апреля, 14:40
КПЛ
Футболист сборной Казахстана покинул "Астану" и нашел новый клуб
3 апреля, 17:22
КПЛ
"Актобе" решил судьбу известного нападающего
3 апреля, 16:20
КПЛ
Вовремя уехал? Как "Актобе" спас звездного новичка от настоящей жести
3 апреля, 15:55
КПЛ
Появилась информация о миллиардных тратах на игроков "Ордабасы"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»