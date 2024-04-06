Сегодня, 6 апреля, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут матчи четвертого тура. В рамках субботнего расписания состоятся три встречи, сообщают Vesti.kz.

В 14:00 в Петропавловске местный "Кызыл-Жар" сыграет с астанинским "Женисом". Прямая трансляция будет доступна на сайте QFL.

В 16:30 в Павлодаре семейский "Елимай" сырает с кызылординским "Кайсаром". Эту встречу тоже можно будет посмотреть на сайте лиги.

В заключительной игре дня, в 19:00, в Алматы местный "Кайрат" сыграет с талдыкорганским "Жетысу". В случае победы хозяева обеспечат себе лидерство в таблице по итогам тура. Этот матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport, также трансляция будет доступна на сайте QFL.

Напомним, что еще три матчи четвертого тура КПЛ состоятся в воскресенье, 7 апреля. Подробнее читайте здесь.