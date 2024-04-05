Лидерство "Кайрата" и злость "Астаны". Чего нам ждать от 4-го тура КПЛ?

В ближайшие выходные, 6-7 апреля, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут матчи четвертого тура. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о пяти главных интригах предстоящих матчей.

Три из них пройдут в субботу, 6 апреля, еще столько же встреч запланированы на воскресенье, 7 апреля. Тур пропускает лидер чемпионата "Тобол". На этот раз именно костанайцы остаются 13-й лишней командой без пары.

"Кызыл-Жар" - "Женис": Алиев встретится с бывшей командой

Тур откроет противостояние в Петропавловске между местным "Кызыл-Жаром" и астанинским "Женисом". Хозяева набрали неплохой ход. После поражения от "Кайрата" (1:2) в первом туре северяне уверенно разобрались с "Кайсаром" (3:0) и неожиданно отобрали очки у амбициозного "Тобола" (0:0).

Теперь команда на своем поле примет новичков чемпионата из "Жениса". Если петропавловцы набрали четыре очка в трех турах, то у столичных пока лишь один балл в активе. Команда проиграла всухую и "Астане" (0:2), и "Актобе" (0:3), а обыграть удалось лишь "Шахтер" (1:0) с самого дна турнирной таблицы.

Интересно, что рулевой "Кызыл-Жара" Али Алиев встретится с клубом, который он тренировал перед своим назначением на нынешний пост два года назад. Сезон-2022 Алиев начинал именно во главе "Жениса" в первой лиге, но уже после второго тура он покинул пост и перебрался в "Кызыл-Жар". Всего под его руководством "Женис" успел провести на старте того сезона четыре встречи.

Игра начнется в субботу, 6 апреля, в 14:00 по казахстанскому времени. Встречу примет стадион "Карасай".

"Кайрат" - "Жетысу": алматинцы настроены на первую строчку в таблице

Первый игровой день четвертого тура будет закрыт в Алматы. "Кайрат" на своем поле примет гостей из области - талдыкорганский "Жетысу". На старте сезона команда Кирилла Кекера обыграла "Кызыл-Жар" и "Ордабасы" с одинаковым счетом 2:1, а вот с "Тураном" была зафиксирована неожиданная ничья 0:0.

Так "Кайрат" набрал семь очков из девяти возможных. А вот "Жетысу" Кайрата Нурдаулетова провел пока только два матча, проиграв "Астане" (0:2) и победив "Атырау" (1:0). Талдыкорганцы пропускали первый тур чемпионата и начали турнир лишь со второго.

Главной мотивацией для хозяев является то, что по итогам тура они могут единолично возглавить турнирную таблицу. Для этого "Кайрату" нужно одержать победу, и тогда этого будет не избежать. Дело в том, что сейчас у алматинцев столько же очков, сколько и у "Тобола". Однако костанайцы, повторимся, тур пропускают. После этих выходных набрать 10 очков шансы есть только у одного клуба, и это "Кайрат".

Матч состоится в субботу, 6 апреля, в 19:00 на "Центральном" стадионе Алматы.

"Актобе" - "Атырау": продолжат ли свое шествие хозяева и Умаев

В первом матче воскресного дня схлестнутся две западные команды. "Актобе" является единственной командой КПЛ-2024, которая пока не теряла очки в текущем первенстве. В первом туре команда Дмитрия Парфенова уверенно разобралась с "Кайсаром" (3:1), второй пропускала, а в третьем разгромила "Женис" (3:0).

С шестью очками по итогам двух встреч красно-белые готовятся принять гостей из "Атырау". Нефтяники сыграли уже три раза: отобрали очки у достаточно сильных "Елимая" (0:0) и "Ордабасы" (1:1), но после этого проиграли более скромному "Жетысу" (0:1).

Теперь актюбинцы постараются вновь одержать победу и продолжить шествие с максимальным показателем. То же самое касается персональной статистики форварда команды Идриса Умаева. Он на данный момент является самым результативным игроком чемпионата, записав на свой счет три гола и ассист.

Сдержит ли оборона "Атырау" натиск "Актобе"? Узнаем в воскресенье, 7 апреля, в 14:00. Встреча пройдет на стадионе ОСДЮСШОР №8.

"Шахтер" - "Астана": поникшие хозяева с легендой у руля против злых фаворитов

В воскресенье интересное событие ждет любителей футбола и в Караганде. Местный "Шахтер", выдавший худший старт в клубной истории, сыграет против "Астаны". Горняки проиграли все три стартовых матча КПЛ-2024, уступив и "Ордабасы" (0:5), и "Женису" (0:1) и "Турану" (0:2).

После поражения от туркестанцев произошла отставка главного тренера Игоря Солошенко, и теперь местная легенда Андрей Финонченко уже в четвертый раз за карьеру занял позицию исполняющего обязанности рулевого.

Но первый матч для него получится очень непростым - ведь в гости приедут обозленные ребята из "Астаны". Подопечные Григория Бабаяна неожиданно проиграли "Елимаю" (0:1) в прошлом туре, причем не без вопросов к судейству. Теперь столичные могут решиться выплеснуть всю свою злость в предстоящем матче.

Попадет ли "Шахтер" под горячую руку фаворитов, или же, наоборот, горняки чем-то удивят столичных? Узнаем в воскресенье, 7 апреля, в 16:30. Встреча состоится на одноименном стадионе "Шахтер".

"Туран" - "Ордабасы": дерби между набравшими ход и забуксовавшими

Последняя игра четвертого тура пройдет в Шымкенте, и это будет не просто матч, а южное дерби между "Тураном" и "Ордабасы". Хозяева оставляют очень неплохое впечатление о себе в стартовых турах. Сначала они проиграли "Тоболу" (0:2), но затем отобрали очки у "Кайрата" (0:0) и обыграли "Шахтер" (2:0). Теперь туркестанцы имеют в своем активе четыре балла.

А вот "Ордабасы", наоборот, заметно лихорадит. Команда проиграла стартовый матч сезона в Суперкубке Казахстана. Затем действующие чемпионы одержали лишь одну победу в трех турах КПЛ, разгромив тонущий "Шахтер" (5:0). В следующих играх шымкентцы не справились с "Атырау" (1:1) и "Кайратом" (1:2).

Пока "Туран" превосходит ожидания, а вот "Ордабасы", наоборот, выступает ниже возможностей. У обеих команд по четыре набранных очка, и теперь они выявят сильнейшего в очной встрече.

Любопытно, что матч хоть и является домашним для "Турана", но пройдет на арене "Ордабасы" - "Центральном" стадионе в Шымкенте. Игра начнется в воскресенье, 7 апреля, в 19:00 по местному времени.

Еще одна встреча, которая не вошла в список главных интриг тура, состоится в субботу, в 16:30. Семейскийсыграет с, а встреча пройдет в Павлодаре.

Фото: IG/pflkaz©️