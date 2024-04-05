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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Лидерство "Кайрата" и злость "Астаны". Чего нам ждать от 4-го тура КПЛ?

Лидерство "Кайрата" и злость "Астаны". Чего нам ждать от 4-го тура КПЛ?
©ФК "Кайрат"

В ближайшие выходные, 6-7 апреля, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) пройдут матчи четвертого тура. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о пяти главных интригах предстоящих матчей.

Три из них пройдут в субботу, 6 апреля, еще столько же встреч запланированы на воскресенье, 7 апреля. Тур пропускает лидер чемпионата "Тобол". На этот раз именно костанайцы остаются 13-й лишней командой без пары.

"Кызыл-Жар" - "Женис": Алиев встретится с бывшей командой

Тур откроет противостояние в Петропавловске между местным "Кызыл-Жаром" и астанинским "Женисом". Хозяева набрали неплохой ход. После поражения от "Кайрата" (1:2) в первом туре северяне уверенно разобрались с "Кайсаром" (3:0) и неожиданно отобрали очки у амбициозного "Тобола" (0:0).

Теперь команда на своем поле примет новичков чемпионата из "Жениса". Если петропавловцы набрали четыре очка в трех турах, то у столичных пока лишь один балл в активе. Команда проиграла всухую и "Астане" (0:2), и "Актобе" (0:3), а обыграть удалось лишь "Шахтер" (1:0) с самого дна турнирной таблицы.

Интересно, что рулевой "Кызыл-Жара" Али Алиев встретится с клубом, который он тренировал перед своим назначением на нынешний пост два года назад. Сезон-2022 Алиев начинал именно во главе "Жениса" в первой лиге, но уже после второго тура он покинул пост и перебрался в "Кызыл-Жар". Всего под его руководством "Женис" успел провести на старте того сезона четыре встречи.

Игра начнется в субботу, 6 апреля, в 14:00 по казахстанскому времени. Встречу примет стадион "Карасай".

"Кайрат" - "Жетысу": алматинцы настроены на первую строчку в таблице

Первый игровой день четвертого тура будет закрыт в Алматы. "Кайрат" на своем поле примет гостей из области - талдыкорганский "Жетысу". На старте сезона команда Кирилла Кекера обыграла "Кызыл-Жар" и "Ордабасы" с одинаковым счетом 2:1, а вот с "Тураном" была зафиксирована неожиданная ничья 0:0.

Так "Кайрат" набрал семь очков из девяти возможных. А вот "Жетысу" Кайрата Нурдаулетова провел пока только два матча, проиграв "Астане" (0:2) и победив "Атырау" (1:0). Талдыкорганцы пропускали первый тур чемпионата и начали турнир лишь со второго.

Главной мотивацией для хозяев является то, что по итогам тура они могут единолично возглавить турнирную таблицу. Для этого "Кайрату" нужно одержать победу, и тогда этого будет не избежать. Дело в том, что сейчас у алматинцев столько же очков, сколько и у "Тобола". Однако костанайцы, повторимся, тур пропускают. После этих выходных набрать 10 очков шансы есть только у одного клуба, и это "Кайрат".

Матч состоится в субботу, 6 апреля, в 19:00 на "Центральном" стадионе Алматы.

"Актобе" - "Атырау": продолжат ли свое шествие хозяева и Умаев

В первом матче воскресного дня схлестнутся две западные команды. "Актобе" является единственной командой КПЛ-2024, которая пока не теряла очки в текущем первенстве. В первом туре команда Дмитрия Парфенова уверенно разобралась с "Кайсаром" (3:1), второй пропускала, а в третьем разгромила "Женис" (3:0).

С шестью очками по итогам двух встреч красно-белые готовятся принять гостей из "Атырау". Нефтяники сыграли уже три раза: отобрали очки у достаточно сильных "Елимая" (0:0) и "Ордабасы" (1:1), но после этого проиграли более скромному "Жетысу" (0:1).

Теперь актюбинцы постараются вновь одержать победу и продолжить шествие с максимальным показателем. То же самое касается персональной статистики форварда команды Идриса Умаева. Он на данный момент является самым результативным игроком чемпионата, записав на свой счет три гола и ассист.

Сдержит ли оборона "Атырау" натиск "Актобе"? Узнаем в воскресенье, 7 апреля, в 14:00. Встреча пройдет на стадионе ОСДЮСШОР №8.

"Шахтер" - "Астана": поникшие хозяева с легендой у руля против злых фаворитов

В воскресенье интересное событие ждет любителей футбола и в Караганде. Местный "Шахтер", выдавший худший старт в клубной истории, сыграет против "Астаны". Горняки проиграли все три стартовых матча КПЛ-2024, уступив и "Ордабасы" (0:5), и "Женису" (0:1) и "Турану" (0:2). 

После поражения от туркестанцев произошла отставка главного тренера Игоря Солошенко, и теперь местная легенда Андрей Финонченко уже в четвертый раз за карьеру занял позицию исполняющего обязанности рулевого. 

Но первый матч для него получится очень непростым - ведь в гости приедут обозленные ребята из "Астаны". Подопечные Григория Бабаяна неожиданно проиграли "Елимаю" (0:1) в прошлом туре, причем не без вопросов к судейству. Теперь столичные могут решиться выплеснуть всю свою злость в предстоящем матче.

Попадет ли "Шахтер" под горячую руку фаворитов, или же, наоборот, горняки чем-то удивят столичных? Узнаем в воскресенье, 7 апреля, в 16:30. Встреча состоится на одноименном стадионе "Шахтер".

"Туран" - "Ордабасы": дерби между набравшими ход и забуксовавшими

Последняя игра четвертого тура пройдет в Шымкенте, и это будет не просто матч, а южное дерби между "Тураном" и "Ордабасы". Хозяева оставляют очень неплохое впечатление о себе в стартовых турах. Сначала они проиграли "Тоболу" (0:2), но затем отобрали очки у "Кайрата" (0:0) и обыграли "Шахтер" (2:0). Теперь туркестанцы имеют в своем активе четыре балла.

А вот "Ордабасы", наоборот, заметно лихорадит. Команда проиграла стартовый матч сезона в Суперкубке Казахстана. Затем действующие чемпионы одержали лишь одну победу в трех турах КПЛ, разгромив тонущий "Шахтер" (5:0). В следующих играх шымкентцы не справились с "Атырау" (1:1) и "Кайратом" (1:2).

Пока "Туран" превосходит ожидания, а вот "Ордабасы", наоборот, выступает ниже возможностей. У обеих команд по четыре набранных очка, и теперь они выявят сильнейшего в очной встрече.

Любопытно, что матч хоть и является домашним для "Турана", но пройдет на арене "Ордабасы" - "Центральном" стадионе в Шымкенте. Игра начнется в воскресенье, 7 апреля, в 19:00 по местному времени.

Еще одна встреча, которая не вошла в список главных интриг тура, состоится в субботу, в 16:30. Семейский "Елимай" сыграет с "Кайсаром", а встреча пройдет в Павлодаре.

Фото: IG/pflkaz©️

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Футбол КПЛ Казахстан Тобол ФК Кызыл-Жар СК Женис ФК Первая лига Казахстана Кайрат ФК Жетысу ФК Актобе ФК Атырау ФК Шахтер ФК Астана ФК Бабаян Григорий Туран ФК Ордабасы ФК Суперкубок Казахстана Елимай ФК Кайсар ФК

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