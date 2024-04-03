Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Автор:

Комментарии

Легенда! Как карагандинский Тотти вновь оказался у руля "Шахтера" в самый сложный момент

Легенда! Как карагандинский Тотти вновь оказался у руля "Шахтера" в самый сложный момент
©ФК "Шахтер"

Карагандинский "Шахтер" выдал катастрофически плохой старт в новом сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В трех турах горняки потерпели три поражения с общим счетом 0:8. Поэтому отставка главного тренера Игоря Солошенко не стала большим сюрпризом для футбольной общественности. 

Теперь исполнять обязанности главного тренера "Шахтера" будет местная легенда - Андрей Финонченко. Бывшему нападающему карагандинцев уже не впервой без подготовки принимать пост тренера после отставок коллег, но он всегда готов помочь родному клубу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об очередной попытке 41-летнего специалиста.

Финонченко родился в Караганде, начал заниматься футболом в "Шахтере", вырос там в профессионала, а затем отдал все 17 лет карьеры родной команде. В 434 матчах за горняков он забил 126 голов, и оба этих показателя являются рекордными в Караганде. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом страны (2011, 2012), завоевал Суперкубок (2013) и Кубок Казахстана (2013). 

Также Финонченко сыграл ключевую роль в историческом достижении отечественного футбола. Он стал одним из тех, кто вывел "Шахтер" в групповую стадию Лиги Европы в 2013-м. Тогда казахстанский клуб впервые был представлен в осенней части еврокубков.

Завершив игровую карьеру по итогам сезона-2016, Финонченко не просто остался в футболе, но и не стал никуда уходить из "Шахтера". Он работал и ассистентом тренера, и исполняющим обязанности главного рулевого, и даже трудился в качестве спортивного директора карагандинцев.

Его ждет четвертый период работы в родном клубе в роли исполняющего обязанности главного тренера. Даже представить сложно, чтобы одному человеку приходилось столько раз быть промежуточным вариантом в одном и том же клубе, пока не найдут нового наставника. 

Но Андрей Юрьевич готов на все ради успехов своей команды, верность и преданность которой он демонстрирует уже более двух десятков лет. Давайте вспомним, как лучший бомбардир КПЛ-2003 и лучший футболист Казахстана-2013 занимал эту роль в предыдущие годы.

После увольнения Еременко: первый блин комом

Сезон-2017 был первым для Финонченко после окончания игровой карьеры. Ту кампанию в роли главного тренера "Шахтера" начинал российско-финский специалист Алексей Еременко. Но уже вскоре тренер был уволен, а случилось это уже по итогам 14-го тура КПЛ.

В той игре "Шахтер" крупно проиграл в гостях "Астане" (1:4). Вследствие этой неудачи горняки опустились на последнюю, 12-ю строчку в таблице. После стало известно, что "Шахтер" уволил Еременко, который трудился в клубе с лета 2016-го.

В июне Финонченко официально значился и.о. главного тренера в трех матчах команды, хотя к тому моменту уже было известно, что новым наставником карагандинцев станет Саулюс Ширмялис. Тем не менее при Андрее Юрьевиче команда крупно проиграла в гостях "Кайрату" (1:4), дома обыграла "Атырау" (2:0), а затем уступила все тому же "Атырау" в кубковой выездной встрече (0:3).

После увольнения Журавеля: короткий горький опыт

В сезоне-2018 "Шахтер" провел первую половину сезона с наставником из Беларуси Владимиром Журавелем. При нем команда выигрывала в среднем одну из четырех игр в КПЛ, но добралась до полуфинала Кубка Казахстана.

После вылета из кубкового турнира от "Атырау" (1:3) Журавель сам обратился к руководству карагандинцев, чтобы расторгнуть контракт. Но в итоге его попросили отработать еще один матч - выезд с "Актобе". Команда проиграла со счетом 0:2 и контракт с Журавеля с "Шахтером" был расторгнут.

В следующих двух матчах, в июле 2018-го, команду на поле выводил уже Финонченко. Но при легенде карагандинцы не набрали ни одного очка. Сначала команда дома проиграла "Акжайыку" (1:2), а затем в гостях была бита "Астаной" (0:2). 18 июля руководство объявило, что новым тренером "Шахтера" станет болгарский наставник Николай Костов, а Андрей Юрьевич вновь занял позицию ассистента.

В том же году, в ноябре месяце, стало известно о смерти экс-тренера "Шахтера" Журавеля в возрасте 47 лет. Его не стало после тяжелой и продолжительной борьбы с болезнью. Последним местом работы белорусского специалиста был как раз "Шахтер".

После увольнения Алиева: подготовил почву для Адиева

В апреле 2021-го, спустя почти три года после последнего тренерского опыта с основной командой "Шахтера", Финонченко вновь пришлось занять позицию и.о. Карагандинцы провалили стартовый отрезок сезона при Али Алиеве, проиграв два матча в Суперкубке Казахстана, а затем одержав лишь одну победу при трех поражениях в первых четырех играх КПЛ.

В итоге Алиев решил прекратить сотрудничество с "Шахтером", настояв на своей отставке. В шести матчах при нем команда одержала одну победу над "Атырау" (1:0), проиграв пять остальных официальных встреч.

Финонченко, который весь 2020 год проработал спортивным директором в клубе, вновь вернулся к тренерству. Но на этот раз он провел лишь один матч у руля команды. В домашней встрече "Шахтер" проиграл "Акжайыку" (1:2). Причем оба гола гостей были автоголами защитников горняков.

Чего ждать от четвертой попытки? На этот раз уволили Солошенко

После третьего опыта с приставкой и.о. Финонченко беспрерывно трудился в тренерском штабе "Шахтера". Он помогал Магомеду Адиеву, Вахиду Масудову, Константину Емельянову, Солошенко и другим специалистам. В прошлом году он был наставником юношеской команды "Шахтера" в QJ League. Но после катастрофы на старте КПЛ-2024 Андрею Юрьевичу пришлось вновь взяться "за старое".

Понятно, что это, опять-таки, временная мера, и вряд ли роль исполняющего обязанности перейдет на постоянную основу. Увы, у Финонченко пока нет большого опыта работы главным тренером, и весь имеющийся опыт ограничивается тремя попытками временно закрывать собой освободившуюся позицию рулевого.

Пока в тренерской карьере Финонченко с основой "Шахтера" есть один победный матч и пять проигранных. Его следующая попытка состоится в воскресенье, 7 апреля, в домашней игре с "Астаной". И здесь велика вероятность того, что четвертый цикл вновь закончится неудачей, ведь "Шахтер" пока очень слаб, а "Астана", напротив, даже несмотря на осечку в игре с "Елимаем", входит в число фаворитов за золото.

В любом случае, практически всем любителям казахстанского футбола должно быть приятно смотреть на то, как Финонченко в очередной раз приходит на выручку своей команде в самый тяжелый момент. Он ни разу не уходил в другие клубы, ни как игрок, ни как тренер. И эта преданность бесценна для всех карагандинцев.

Отметим, что "Шахтер" ни разу в своей истории не вылетал из высшего дивизиона чемпионата Казахстана. После трех туров карагандинцы занимают последнее место в турнирной таблице, не имея набранных баллов и забитых мячей в активе.

Фото: ФК "Шахтер"©️

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Шахтер ФК КПЛ Сборная РК по футболу Казахстан Караганда Суперкубок Казахстана Кубок РК по футболу Лига Европы Астана ФК Кайрат ФК Атырау ФК Актобе ФК Акжайык ФК Адиев Магомед Масудов Вахид Елимай ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 16:20
КПЛ
©ФК "Актобе" Вовремя уехал? Как "Актобе" спас звездного новичка от настоящей жести
Сегодня , 15:55
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Появилась информация о миллиардных тратах на игроков "Ордабасы"
Сегодня , 14:35
КПЛ
©ФК "Шахтер" Легенда! Как карагандинский Тотти вновь оказался у руля "Шахтера" в самый сложный момент
Сегодня , 10:39
КПЛ
© ФК "Шеффилд Юнайтед" Экс-футболист АПЛ принял решение по трансферу в "Актобе"
Вчера , 17:31
КПЛ
©ФК "Актобе" В "Актобе" высказались об уровне кандидата в сборную Казахстана
Вчера , 16:42
КПЛ
©ФК "Шахтер" В КПЛ-2024 состоялась первая тренерская отставка
Вчера , 16:31
КПЛ
©ФК "Астана" Бабаян перестроил "Астану" в атаку - это риск даже в рамках КПЛ
Вчера , 14:25
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Меня не волнует, доволен Тагыберген или нет". Что происходит в "Ордабасы" и уйдет ли Седнев?
Вчера , 11:15
КПЛ
©ФК "Кяпаз" Клуб КПЛ подписал нового голкипера. Но есть нюанс
1 апреля, 18:45
КПЛ
©КФФ "Нуждаемся в новых лицах". Сборной Казахстана некем обновлять состав?
1 апреля, 17:35
КПЛ
©uefa.com "В Казахстане точно самый талантливый". Правда ли, что Джолчиев был сильнее Зайнутдинова?
1 апреля, 16:31
КПЛ
©ФК "Актобе" Бешеная мотивация и небывалые цифры! Как российский кандидат в сборную Казахстана разрывает КПЛ
1 апреля, 15:56
КПЛ
©КФФ "Ордабасы" решил судьбу главного тренера и замахнулся на Адиева
1 апреля, 14:12
КПЛ
©КФФ Стало известно, когда сборная Казахстана получит нового футболиста из России
31 марта, 23:30
КПЛ
©ФК "Актобе" Форвард "Актобе" высказался о получении гражданства Казахстана
31 марта, 21:32
КПЛ
©ФК "Елимай" Карпович сделал неожиданное заявление после победы "Елимая" над "Астаной"
31 марта, 20:55
КПЛ
©ФК "Кайрат" Новичок сборной Казахстана помог "Кайрату" обыграть "Ордабасы"
31 марта, 20:00
КПЛ
©ФК "Астана" В "Астане" возмущены судейством после поражения от "Елимая"
31 марта, 19:30
КПЛ
©ФК "Женис" В "Женисе" высказались о пенальти в игре с "Актобе"
31 марта, 19:01
КПЛ
©ФК "Актобе" Тренер "Актобе" посвятил победу над "Женисом" пострадавшим при паводках
31 марта, 18:30
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" проиграла "Елимаю" в драматичном матче
31 марта, 17:30
КПЛ
©ФК "Тобол" Тренер "Тобола" выделил работу Алиева в "Кызыл-Жаре"
31 марта, 17:01
КПЛ
©ФК "Актобе" В "Актобе" рассказали о сроках возвращения на основной стадион
31 марта, 16:38
КПЛ
©ФК "Актобе" Лидер сборной Казахстана высказался о победе "Актобе"
31 марта, 16:11
КПЛ
©ФК "Тобол" "Тобол" потерял очки в матче чемпионата Казахстана
31 марта, 15:57
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" разгромил дебютанта чемпионата Казахстана
31 марта, 13:52
КПЛ
©ФК "Жетысу" Тренера уволили из клуба после жалобы акиму
31 марта, 11:42
КПЛ
©ФК "Кайрат" В "Кайрате" оценили трансфер казахстанца в европейский клуб
31 марта, 08:00
КПЛ
©instagram.com/fc__ordabasy Прямая трансляция матчей "Ордабасы" - "Кайрат", "Астана" - "Елимай" и еще двух игр КПЛ
30 марта, 23:03
КПЛ
©ФК "Жетысу" В чемпионате Казахстана был забит красивейший гол

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus