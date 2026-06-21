Сегодня, 21 июня, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) состоятся заключительные четыре игры 14-го тура. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции игр.

Половина игр 14-го тура была сыграна в субботу, 20 июня. Теперь осталось доиграть ещё четыре встречи.



Так, в 17:00 в Кокшетау местный "Окжетпес" сыграет с костанайским "Тоболом". В прямом эфире встреча будет показана на телеканале Sport Plus Qazaqstan, YouTube-канале KFF League и стриминговом сервисе "Кинопоиск".

В 18:00 в Петропавловске хозяева поля "Кызыл-Жар" проведут второй матч за неделю с алматинским "Кайратом". Эту игру покажут телеканал Qazsport, YouTube-канал KFF League и "Кинопоиск".

В 19:00 в Семее прозвучит стартовый свисток матча между местным "Елимаем" и "Атырау". Этот матч можно будет посмотреть на YouTube-канале KFF League и "Кинопоиске".

В 20:00 начнётся последний матч тура, он же - центральная игра. "Актобе" на своём поле встретится с "Астаной". Эту встречу покажут телеканал Sport Plus Qazaqstan, YouTube-канал KFF League и "Кинопоиск".

Добавим, что вчера в КПЛ-2026 упрочились позиции лидера чемпионата. Подробнее читайте ниже:

"Ордабасы" победил аутсайдера КПЛ и оторвался от "Кайрата"