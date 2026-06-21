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Прямая трансляция "Актобе" - "Астана" и ещё трёх матчей КПЛ

Алибек Касым. Фото: ФК "Астана"©

Сегодня, 21 июня, в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) состоятся заключительные четыре игры 14-го тура. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции игр.

Половина игр 14-го тура была сыграна в субботу, 20 июня. Теперь осталось доиграть ещё четыре встречи.


Так, в 17:00 в Кокшетау местный "Окжетпес" сыграет с костанайским "Тоболом". В прямом эфире встреча будет показана на телеканале Sport Plus Qazaqstan, YouTube-канале KFF League и стриминговом сервисе "Кинопоиск".

В 18:00 в Петропавловске хозяева поля "Кызыл-Жар" проведут второй матч за неделю с алматинским "Кайратом". Эту игру покажут телеканал Qazsport, YouTube-канал KFF League и "Кинопоиск".

В 19:00 в Семее прозвучит стартовый свисток матча между местным "Елимаем" и "Атырау". Этот матч можно будет посмотреть на YouTube-канале KFF League и "Кинопоиске".

В 20:00 начнётся последний матч тура, он же - центральная игра. "Актобе" на своём поле встретится с "Астаной". Эту встречу покажут телеканал Sport Plus Qazaqstan, YouTube-канал KFF League и "Кинопоиск".

Добавим, что вчера в КПЛ-2026 упрочились позиции лидера чемпионата. Подробнее читайте ниже:

"Ордабасы" победил аутсайдера КПЛ и оторвался от "Кайрата"

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 14 10 4 0 26-9 34
2 Кайрат 15 8 6 1 22-9 30
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Улытау 14 6 5 3 13-13 23
5 Астана 13 6 4 3 19-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 14 4 5 5 11-16 17
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 14 4 3 7 15-18 15
11 Жетысу 14 3 6 5 19-22 15
12 Кайсар 15 2 8 5 11-18 14
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 14 1 7 6 13-19 10
15 Алтай УК 14 1 7 6 9-15 10
16 Каспий 14 2 2 10 8-19 8

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