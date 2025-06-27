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Прояснилась судьба казахстанца после контракта с британским клубом

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Стало известно, что казахстанский футболист Ислам Чесноков останется в "Тоболе" до конца сезона, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, костанайский клуб рассчитывает на вингера сборной Казахстана. А не играл он в Кубке страны против "Жениса" из-за перебора желтых карточек.

Что касается "Хартса", то в Шотландию Ислам должен будет отправиться по окончании сезона-2025 в Казахстане.

Ранее сообщалось, что футболист подписал предварительный контракт с "Хартс", а главный тренер клуба Дерек Макиннес заявил, что его команда будет стремиться найти компромисс с "Тоболом", чтобы ускорить переход казахстанца. Однако, как видно, он присоединится к британцам только в зимнее трансферное окно.

Чесноков является воспитанником футбольной академии устькаменогорского "Алтая". В 2021-2022 годах он выступал за белорусскую "Белшину", а затем перебрался в "Тобол". В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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