Противостояние самых молодых, экзамен для Карповича и возвращение в Туркестан. Превью к первому туру КПЛ-2021

В эти выходные стартует OLIMPBET-Чемпионата Казахстана-2021. Первый тур разбит на два дня. Впервые с 2012 года в высшем дивизионе выступят 14 клубов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящих встречах.

Футбол. Чемпионат Казахстана. Первый тур

13 марта (суббота)

"Кайрат" - "Жетысу"

Действующий чемпион Казахстана примет "Жетысу". В этом матче произойдет дуэль самых молодых тренеров высшего дивизиона - 33-летний Алексей Шпилевский из "Кайрата" будет противостоять 31-летнему Ринату Алюетову. По сравнению с белорусом, бэкграунд казахстанца из "Жетысу" не такой внушительный. Алюетов до этого работал в футбольном центре "Алтай" в Усть-Каменогорске, затем в РКС-ALASH. В июне 2020 года был назначен главным тренером "Жетысу Б", с которым занял второе место в своей конференции в первой лиге.

Собственно, назначение Алюетова продиктовано скромными возможностями "Жетысу". Клуб столкнулся с оптимизацией бюджета и оттоком большого количества лидеров. В предстоящем матче "Кайрат" будет безусловным фаворитом. В предыдущем сезоне алматинцы дважды обыграли талдыкорганцев - 3:0 и 4:2.

Встреча состоится 13 марта в Алматы. Начало в 15:00.

"Атырау" - "Шахтер"

Западноказахстанцы вернулись в высший дивизион, убедительно выиграв свою конференцию в первой лиге. В первом туре атыраусцы примут "Шахтер", который в предыдущем сезоне занял четвертое место и обеспечил себе участие в Лиге конференций - новом турнире под эгидой УЕФА.

Карагандинцы под руководством Али Алиева недавно выступили в OLIMPBET-Суперкубке Казахстана и заняли там последнее место. "Атырау" под руководством армянского специалиста Арама Восканяна на предсезонных сборах провел семь матчей, из которых три выиграл, три проиграл и один закончил вничью.

Матч "Атырау" - "Шахтер" пройдет субботу. Начало в 16:00 по времени Нур-Султана.

"Туран" - "Астана"

"Астана" вновь возвращается в Туркестан. Парадоксально, что для столичного клуба это будет третий матч на "Туркестан Арене", а для "Турана" - первый. Клуб из Туркестанской области только осваивается на новом месте. Матч, безусловно, будет интересным в том числе потому что в "Туране" есть экс-игроки "Астаны" Танат Нусербаев, Станислав Павлов и Абай Жунусов, а также бывшие футболисты других казахстанских клубов, которым, наверняка, есть что доказывать. Игра состоится 13 марта. Начало в 17:00.

14 марта (воскресенье)

"Каспий" - "Актобе"

В чемпионате Казахстана в этом сезоне будет четыре клуба с запада страны. Первое дерби сезона состоится в Актау. "Каспий" сумел закрепиться в высшем дивизионе, а "Актобе" после вылета в первую лигу, выиграл ее и вернулся в элиту. В последнем матче между этими клубами в 2009 году "Актобе" победил со счетом 5:1. А "Каспий", который до этого именовался "Мунайши", последний раз обыгрывал "Актобе" в 1996 году.

Встреча пройдет в воскресенье в Актау. Начало в 15:00 по времени Нур-Султана.

"Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК"

Шымкентцы прошлый сезон могут назвать провальным. Имея один из самых внушительных бюджетов, они оказались вне еврокубковой зоны. В межсезонье на смену Кахаберу Цхададзе в клуб пришел белорус Александр Седнев. "Ордабасы" сохранил основной костяк команды и, по всей видимости, устроит серьезный экзамен Андрею Карповичу, под руководством которого "Окжетпес" в прошлом сезоне покинул высший дивизион.

Встреча в Шымкенте пройдет 14 марта. Начало в 15:00.

"Кайсар" - "Тараз"

"Кайсар" и "Тараз" в предыдущем сезоне расположились по соседству. Кызылординцы заняли седьмое место, а жамбыльцы - восьмое. Даже в очных встречах в 2020 году они не выявили победителя - 1:1 и 2:2. В преддверии чемпионата нынешнего сезона оба клуба совершили масштабные изменения в составах. Тренером "Кайсара" стал Султан Абильдаев, сменивший Стойчо Младенова. Новым наставником "Тараза" стал Вардан Минасян.

Игра состоится в воскресенье в Кызылорде. Начало в 17:00.

"Тобол" - "Акжайык"

"Тобол" уже заявил о серьезности своих амбиций, выиграв Суперкубок Казахстана. Чемпионат страны подопечные Григория Бабаяна начнут с новичком высшего дивизиона уральским "Акжайыком". Вероятно, "Тобол" не должен познать проблем в этом матче, который состоится в Костанае 14 марта. Начало игры в 17:00 по столичному времени.

Напомним, в чемпионате Казахстана впервые с 2012 года выступит 14 клубов. Победителем национального первенства прошлого сезона стал "Кайрат", выигравший трофей впервые с 2004 года.

Фото: ФК "Жетысу"© (1), ФК "Астана"© (2), ФК "Ордабасы"© (3), ФК "Тобол"© (4)