|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные игры 2012
|Казахстан (U-18)
|
2
|
|
|
|
|109
|Футбол. Контрольные матчи 2013
|Казахстан (U-19)
|
5
|
1+0
|
|
|
|417
|Товарищеские матчи 2013
|Казахстан (U-19)
|
1
|
|
|
|
|79
|Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2013
|Казахстан (U-19)
|
5
|
|
|
|
|248
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Астана-М
|
17
|
1+0
|
|
2
|
1
|1382
|5 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Астана-М
|
5
|
|
|
|
|383
|6 (6)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
2
|
|
|
|
|180
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Байтерек
|
27
|
3+0
|
|
1
|
2
|2330
|10 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Байтерек
|
|
|
|
|
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Байтерек
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Байтерек
|
19
|
|
|
1
|
|1410
|12 (13)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Астана
|
2
|
|
|
1
|
1
|91
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Астана
|
2
|
|
|
|
|180
|Вторая лига Казахстана 2016
|Астана-М
|
17
|
1+0
|
+1/-0
|
1
|
|1503
|5 (14)
|Лига Европы 2016/17
|Астана
|
1
|
|
|
|
|4
|4 (4)
|Суперкубок Казахстана 2017
|Астана
|
|
|
|
|
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Астана
|
|
|
|
|
|1 (12)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|77
|9 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Астана
|
1
|
|
|
|
|86
|Вторая лига Казахстана 2017
|Актобе-М
|
4
|
1+0
|
|
2
|
|334
|11 (16)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Астана-М
|
7
|
|
|
2
|
|630
|14 (16)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Акжайык-М
|
10
|
2+0
|
+1/-0
|
1
|
|800
|21 (21)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Кызылжар М
|
9
|
1+0
|
|
2
|
|751
|20 (21)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Арысь
|
12
|
|
|
2
|
|1062
|2 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Экибастуз
|
10
|
|
|
2
|
|682
|6 (12)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Женис
|
11
|
1+0
|
|
3
|
|973
|3 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|25
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Женис
|
3
|
|
|
|
|125
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Женис
|
24
|
4+6
|
|
4
|
|1567
|8 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Женис
|
|
|
|
|
|2 (4)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Женис
|
2
|
|
|
|
|14
|10 (15)