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Футбол

Абай Жунусов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Женис пз 19
Место рождения
Талдыкорган
Дата рождения
15 марта 1995 (28 лет)
Пол
мужской
Рост, см
174
Вес, кг
68
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные игры 2012 Казахстан (U-18)

2

109
Футбол. Контрольные матчи 2013 Казахстан (U-19)

5

1+0

417
Товарищеские матчи 2013 Казахстан (U-19)

1

79
Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2013 Казахстан (U-19)

5

248
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Астана-М

17

1+0

2

1

1382 5 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Астана-М

5

383 6 (6)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

2

180
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Байтерек

27

3+0

1

2

2330 10 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Байтерек

Кубок Казахстана по футболу 2015 Байтерек

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Байтерек

19

1

1410 12 (13)
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Астана

2

1

1

91 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Астана

2

180
Вторая лига Казахстана 2016 Астана-М

17

1+0

+1/-0

1

1503 5 (14)
Лига Европы 2016/17 Астана

1

4 4 (4)
Суперкубок Казахстана 2017 Астана

Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Астана

1 (12)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Актобе

2

77 9 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Астана

1

86
Вторая лига Казахстана 2017 Актобе-М

4

1+0

2

334 11 (16)
Вторая лига Казахстана 2017 Астана-М

7

2

630 14 (16)
Вторая лига Казахстана 2018 Акжайык-М

10

2+0

+1/-0

1

800 21 (21)
Вторая лига Казахстана 2018 Кызылжар М

9

1+0

2

751 20 (21)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Арысь

12

2

1062 2 (7)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Экибастуз

10

2

682 6 (12)
Вторая лига Казахстана 2021 Женис

11

1+0

3

973 3 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Экибастуз

1

25
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Женис

3

125
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Женис

24

4+6

4

1567 8 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Женис

2 (4)
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига Женис

2

14 10 (15)

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