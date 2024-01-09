"Протеже" Аршавина не договорился с родным клубом по зарплате и ждет новые варианты

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 19:20
©ФК "Ордабасы"

Полузащитник "Ордабасы" Думан Нарзилдаев отказался возвращаться в "Кайсар", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным источника, близкому к ситуации, "волки" не готовы дать хорошие условия своему 30-летнему воспитаннику. В среднем футболисты "Кайсара" зарабатывают в команде около 1-1,5 миллиона тенге в месяц, в то время как кандидат в сборную Казахстана зарабатывал в предыдущих клубах не менее 4-5 миллионов.

Нарзилдаев в настоящее время тренируется в родной Кызылорде и не полетел с "Кайсаром" на сборы в Турцию. У опытного игрока есть несколько других вариантов продолжения карьеры.

Летом прошлого года Нарзилдаев перешел в "Ордабасы" из "Каспия". Всего за шымкентцев сыграл восемь матчей. Также на его счету 12 игр за "Каспий" в сезоне-2023. В составе "Ордабасы" завоевал золото чемпионата Казахстана. Большую часть карьеры выступал в кызылординском "Кайсаре". За сборную Казахстана Думан Нарзилдаев провел два матча.

В 2018 году экс-игрок сборной России Андрей Аршавин посоветовал "Кайрату" подписать Нарзилдаева, заявив, что тот усилит любой клуб КПЛ.

Кандидат в сборную Казахстана вернулся в родной клуб: его хвалил Аршавин

Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайсар ФК Ордабасы ФК

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