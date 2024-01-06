Кандидат в сборную Казахстана вернулся в родной клуб: его хвалил Аршавин

Полузащитник "Ордабасы" Думан Нарзилдаев продолжит карьеру в родном "Кайсаре", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Летом прошлого года 30-летний футболист перешел в "Ордабасы" из "Каспия". Всего за шымкентцев сыграл восемь матчей. Также на его счету 12 игр за "Каспий" в сезоне-2023. В составе "Ордабасы" завоевал золото чемпионата Казахстана. Большую часть карьеры выступал в кызылординском "Кайсаре". За сборную Казахстана Нарзилдаев провел два матча.

В 2018 году экс-игрок сборной России Андрей Аршавин посоветовал "Кайрату" подписать Нарзилдаева, заявив, что тот усилит любой клуб КПЛ.