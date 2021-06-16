Появились новые подробности прихода Бабаяна в ЦСКА

Казахстанский тренер Григорий Бабаян вероятно будет вторым тренером в московском ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Об этом информирует спортивный журналист и комментатор Ербол Каиров.

"Бабаян уже в Москве, ведет переговоры с ЦСКА. Новым главным тренером, скорее всего, будет назначен Алексей Березуцкий, а Бабаян станет его помощником", - написал он в "твиттере".

Ранее другой источник сообщал, что Бабаяна рассматривают в качестве главного тренера московского клуба.

Напомним, что казахстанца также отправляли в "Нижний Новгород", который должен был принять болгарин Станимир Стойлов. Как известно, они вместе работали в "Астане" и сборной Казахстана. В костанайском клубе после ухода Бабаяна решили пока довериться его ассистенту Александру Москаленко.



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