Появились новые подробности прихода Бабаяна в ЦСКА

Ранее его сватали в другой клуб РПЛ.

Григорий Бабаян. Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:14

Казахстанский тренер Григорий Бабаян вероятно будет вторым тренером в московском ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Об этом информирует спортивный журналист и комментатор Ербол Каиров.

"Бабаян уже в Москве, ведет переговоры с ЦСКА. Новым главным тренером, скорее всего, будет назначен Алексей Березуцкий, а Бабаян станет его помощником", - написал он в "твиттере".

Ранее другой источник сообщал, что Бабаяна рассматривают в качестве главного тренера московского клуба.

Напомним, что казахстанца также отправляли в "Нижний Новгород", который должен был принять болгарин Станимир Стойлов. Как известно, они вместе работали в "Астане" и сборной Казахстана. В костанайском клубе после ухода Бабаяна решили пока довериться его ассистенту Александру Москаленко.
 

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Метки:
Бабаян Григорий Тобол ФК КПЛ-2021 ЦСКА Казахстанцы за границей Зайнутдинов Бахтиер


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Сегодня 19:14
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