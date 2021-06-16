Бабаян может возглавить ЦСКА Зайнутдинова. Известны подробности

41-летний Григорий Бабаян с гражданством Армении и Казахстана, возглавлявший казахстанский "Тобол", может стать главным тренером ЦСКА, цвета которого защищает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов. Об этом сообщает "РБ Спорт".

Именно он стал одной из причин расставания с Ивицей Оличем. Клуб настаивал на том, чтобы Бабаян вошел в тренерский штаб 41-летнего хорватского специалиста, а Олич хотел видеть своим ассистентом другого человека и, возможно, видел угрозу в назначении Бабаяна.

Бабаян некоторое время назад проходил в ЦСКА стажировку, когда клуб возглавлял Виктор Гончаренко. До "Тобола" специалист работал в "Астане".

Олич возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года. "Армейцы", набрав 50 очков, заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2020/2021, и впервые за 20 лет не сыграют в еврокубках на будущий сезон. До прихода в московский клуб Олич с октября 2017 года работал в тренерском штабе сборной Хорватии. Выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Березуцкий, выступавший в составе "армейцев" с 2001 по 2018 год.

Напомним, что ранее Бабаяна отправляли в "Нижний Новгород", который должен был принять болгарин Станимир Стойлов, с которым они вместе работали в "Астане" и сборной Казахстана. В костанайском клубе после ухода Бабаяна решили пока довериться его ассистенту Александру Москаленко.

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