Стали известны детали ухода Бабаяна из "Тобола" в зарубежный клуб

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян может продолжить работу в клубе российской премьер-лиги. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

В случае успешных переговоров, которые намечены на 15 июня, Бабаян будет помогать болгарскому специалисту Станимиру Стойлову в ФК "Нижний Новгород".

Казахстанский тренер был ассистентом Стойлова в "Астане" в сезонах 2014-2018 и в сборной Казахстана. Предполагается, что в российском клубе он будет исполнять те же функции.

Ранее сообщалось о возможном приходе болгарина в российский клуб, который является дебютантом РПЛ. Также экс-наставника столичного клуба и национальной команды готовы видеть на родине - в софийском "Левски".

Напомним, с декабря 2019 года Бабаян возглавляет "Тобол", с которым завоевал "серебро" КПЛ-2020 и победил в Суперкубке Казахстана-2021. Сейчас костанайцы занимают второе место в чемпионате Казахстана, на три очка отставая от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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