"Тобол" нашел замену Бабаяну. Тренер покинул клуб

ФК "Тобол" определился с заменой главному тренеру Григорий Бабаяну, который покидает команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Тень отца Гурмана", в костанайском клубе решили не искать полноценную замену Бабаяну, а доверить команду его ассистенту Александру Москаленко.

"Григорий Бабаян точно покидает "Тобол", вернее, он его уже покинул. При этом костанайский клуб не станет искать полноценную замену Григорию Константиновичу. Александр Москаленко будет не только готовить команду к матчу 16-го тура чемпионата Казахстана против "Жетысу", но и получит бразды правления над вице-чемпионами страны вплоть до конца сезона. Уход Бабаяна не связан с финансовой ситуацией в "Тоболе" - она там стабильно хорошая и сохранится на прежнем уровне", - пишет источник.

Ранее сообщалось, что Бабаян может продолжить работу в клубе российской премьер-лиги. В случае успешных переговоров он будет помогать болгарскому специалисту Станимиру Стойлову в ФК "Нижний Новгород".

Казахстанский тренер был ассистентом Стойлова в "Астане" в сезонах 2014-2018 и в сборной Казахстана. Предполагается, что в российском клубе он будет исполнять те же функции.

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Напомним, Бабаян с декабря 2019 года возглавляет "Тобол", с которым завоевал "серебро" КПЛ-2020 и выиграл Суперкубок Казахстана-2021.

В текущем сезоне костанайцы занимают второе место в чемпионате, отставая на три очка от лидирующей "Астаны".

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