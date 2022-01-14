Полузащитник сборной Казахстана пополнил состав "Астаны"

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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:56

"Астана" подписала 32-летнего полузащитника сборной Казахстана по футболу Аслана Дарабаева, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Последним его клубом был "Каспий", за который он провел 24 матча, забил четыре гола и отдал три ассиста в КПЛ-2021.

При этом столичная команда официально его не представляла, зато сообщила о контрактах с белорусским защитником Артемом Рахмановым, сербским голкипером Марко Милошевичем и бразильским легионером Брайаном Сильвой.

Напомним, "Астана" стала второй в сезоне-2021. В межсезонье команду принял сербский специалист Срджан Благоевич, который ранее тренировал "Каспий".

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Вчера 23:56
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